یک میلیارد ریال برای کتابخانه عمومی ویرمونی آستارا سرمایه گذاری شد

محمد احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کتابخانه با 625 مترمربع زیر بنا و یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار در روستای ویرمونی آستارا با جمعیت سه هزار و 500 نفر افتتاح شده است.

وی اظهارداشت: کتابخانه عمومی روستای ویرمونی با گنجایش مخزن 16 هزار جلد کتاب و سالن مطالعه، کلاسهای آموزشی، کافی نت و سایت اینترنتی می تواند علاوه بر این روستا، مورد استفاده علاقمندان روستاهای همجوار نیز قرار گیرد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی گیلان همچنین از نصب ایستگاه مطالعه در ادارات و اماکن عمومی استان در قالب طرح " پیک مهر " خبرداد و گفت: این طرح با تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه کتاب خوانی و علم آموزی و افزایش معلومات عمومی با هدف ارتقای فرهنگ عمومی با رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی و تحقق سند نهضت مطالعه و بهره گیری حداکثری از فرصتهای در انتظار و اوقات از دست رفته شهروندان در ادارات و اماکن عمومی انجام شده است.

وی افزود: در مرحله نخست از اجرای " طرح پیک مهر " ساختمان فرمانداریهای رشت و شهرستان لاهیجان، سالن شماره دو و سالن انتظار مسئولان فرودگاه رشت و اورژانس بیمارستانهای رازی و پورسینا رشت به ایستگاه مطالعه مجهز شدند.

احمدی پور همچنین از نصب ایستگاه مطالعه در بیش 60 مکان اداری و عمومی شهر رشت و استان خبرداد و اظهارداشت: این طرح طی تفاهمنامه ای بین مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور و اداره کل کتابخانه های عمومی استان به عنوان دبیر کمیته اجرایی ستاد طرح پیک مهر استان اجرا می شود.

وی یادآورشد: به موجب این تفاهمنامه تهیه و ساخت گنجه کتاب و چاپ و توزیع کتاب با اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوده و تامین اعتبار آن از محل اعتبار 18 درصد فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است.