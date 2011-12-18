سعدی: "اینجا شهر دیگری است" را در مهلت معیین به جشنواره می رسانیم

سعید سعدی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم 21 آذر ماه به پایان رسید و تدوین فیلم توسط مهدی حسینی وند از مرز 70 درصد گذشته است.
وی افزود: محمود موسوینژاد به طور همران صدا گذاری "اینجا شهر دیگری" است را انجام میدهد و سعید انصاری نیز ساخت موسیقی را برعهده دارد. همچنین جلوههای ویژه رایانهای توسط امیر رضا معتمدی در حال انجام است.
سعدی با اشاره به مهلت تعیین شده از سوی دبیرخانه جشنواره برای ارسال آثار تأکید کرد: تا پیش از انقضای این مهلت نسخهای از فیلم را برای بازبینی ارائه خواهیم کرد.
به گفته سعدی فیلم سینمایی "اینجا شهر دیگری است" قطعا در جشنواره فجر سیام روی پرده خواهد رفت.
در این فیلم پریوش نظریه (جمیله)، هومن برقنورد، میلاد کیمرام (رادبه)، علیرضا کمالینژاد (مشعوف)، حسین سلیمانی (زاعد)، مسعود انتظاری و... به ایفای نقشهای اصلی میپردازند. حدود 60 درصد فیلم در نخلستانهای منطقه آبادان میگذرد و مابقی صحنهها که مربوط به مسجد کوفه و شهر کوفه خواهد شد در شهرک غزالی و دکورهای مختارنامه (احمدآباد مستوفی) و مناطق کویری کاشان ضبط شده است.
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