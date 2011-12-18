منصوری یک معلم نمونه بود

داود گنجه ای با بیان این مطلب و ضمن ابراز تاسف و تاثر از درگذشت پرویز منصوری به خبرنگار مهر گفت :زنده یاد منصوری یکی از معلمان درس تئوری و مبانی موسیقی من در دانشگاه تهران بود که هرگزآن چهره مهربان و گشاده اش را فراموش نمی کنم.

این موسیقیدان در ادامه افزود: کلاس درس منصوری یکی از کلاس هایی بود که تقریبا هیچ غایبی نداشت و همه دانشجویان با میل و اشتیاق سر کلاس می آمدند و تئوری موسیقی را می آموختند و استاد هم با کمال احترام و مهربانی با دانشجویان برخورد می کرد و حتی یادم هست که در قبال برخی شیطنت های دانشجویان طوری رفتار می کرد که غالبا آنها از کرده خود شرمنده و پشیمان می شدند.

عضو شورای نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی ارشاد در پاسخ به این سوال که آیا پیکر منصوری در قطعه هنرمندان خاکسپاری می شود یا نه گفت: استاد منصوری از نوادر روزگار ما در زمینه آموزش موسیقی است و خدمات شایان او در طول بیش از پنجاه سال بر کسی پوشیده نیست و در صورت انتقال پیکرش از اتریش به ایران قطعا به در قطعه هنرمندان به خاک سپرده می شود.