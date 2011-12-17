خروج دامداریها از محدوه بافت مسکونی شهر بجنورد ضروری است

سید اسماعیل سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر دامداری و دامپروری را از جمله صنوف آلاینده و مشاغل مزاحم در محدوده بافت مسکونی شهرها برشمرد و اظهار داشت: وجود دامداریهای مستقر در بافت مسکونی حاشیه شهر بجنورد قابل توجه است که بروز بیماریهای مشترک انسان و دام از جمله عوامل تهدیدزای استقرار این واحدها در مناطق مسکونی شهر هستند.

وی تصریح کرد: طی چند سال گذشته برای خروج این واحدها از محدوده شهر بجنورد، احداث مجتمع دامپروری در روستاهای قارلق و ینگه قلعه پیش بینی شد که تا کنون تنها بخشی از انتقال خدمات آب، برق، گاز و راه به این دو منطقه محقق شده است.

وی عنوان کرد: شماری از دامداریهای اطراف شهر بجنورد به مجتمع دامپروری ینگه قلعه منتقل شده اند.

وی افزود: اخیرا نیز در راستای اجرای خروج این واحدها از محدوده شهر بجنورد، احداث مجتمع های جدید دامپروری در روستاهای نوده و چناران در دستور کار قرار گرفته است.

سیدی در ادامه با تاکید بر این نکته که هنوز زیرساختهای انتقال این واحدها به مجتمع های یاد شده آماده نیست، عنوان کرد: در راستای رسیدگی به شکایات مردمی از حضور این واحدها در محدوده شهر بجنورد، طبق قانون کمیسیون بند 20 ماده 55، از سال گذشته تا کنون دو واحد دامداری در محدوده کوی امام هادی(ع) پلمپ شده اند.

وی بر تشکیل شورای بهداشت شهرستان بجنورد به منظور تسریع در اجرای این طرح و اتخاذ تدابیر لازم برای آن تاکید کرد.