پیروزی گفتمان اصولگرایی در انتخابات/ احمدی نژاد راه خاتمی را می رود

به گزارش خبرنگار مهر، سید نظام الدین موسوی جمعه شب در نشستی خبری که در محل خانه مطبوعات استان هرمزگان در بندرعباس برگزار شد با اشاره به مشخص نبودن آرایش سیاسی مجلس نهم، اظهار داشت: فتنه سال 88 تاثیر خاصی بر آرایش سیاسی کشور گذاشت و تغییراتی اساسی در آرایش سیاسی کشور به وجود آورد.

وی ادامه داد: در آستانه انتخابات مجلس نهم در میان اصولگرایان دسته بندی های مختلفی به وجود آمده است. طیفی با محوریت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز شکل گرفته و بخشهای مختلفی از اصولگرایان در آن حضور دارند. طیف دیگری نیز با عنوان جبهه پایداری شکل گرفته که اعضای آن در گذشته از طرفداران دولت احمدی نژاد محسوب می شدند اما به علت اختلافاتی که در خصوص مسئله جریان انحرافی میان آنها به وجود آمد در حال حاضر از منتقدان دولت محسوب می شوند. گروه دیگری نیز با عنوان جبهه ایستادگی که اعضای آن از جریانات نزدیک به محسن رضایی هستند در میان اصولگرایان تشکیل شده و نمی شود پیش بینی کرد که آیا این طیفها به یکدیگر خواهند پیوست.

مدیرعامل خبرگزاری فارس با اشاره به تشکیل جریان نزدیک به دولت برای حضور در انتخابات مجلس، عنوان کرد: این جریان با محوریت مشایی تشکیل شده و در حال حاضر نیز به صورت چراغ خاموش فعالیت می کند و قصد دارد از نامزدهایی که چندان مطرح نیستند استفاده کند.

موسوی در خصوص وضعیت جریان اصلاح طلب در آستانه انتخابات گفت: گروهی از اصلاح طلبان همانند نمایندگانی که در حال حاضر در مجلس حضور دارند قصد حضور در انتخابات را دارند اما در این میان حضور گروههای که در انتخابات سال 88 تبدیل به جریان رادیکال شدند و بسیاری از آنها به خارج از کشور فرار کردند در انتخابات مجلس معنایی ندارد چون آنها معتقد به تقلب در انتخابات هستند و در حال حاضر نیز بر طبل تحریم انتخابات می کوبند.

وی افزود: اما طیفهایی همچون خاتمی معتقد به حضور در انتخابات حتی به شرط پیروز نشدن هستند چون خاتمی معتقد است تحریم انتخابات به معنای مرگ جریان اصلاح طلب است و در ضمن اختلافاتی هم با سران جنبش سبز دارد.

مدیرعامل خبرگزاری فارس با اشاره به سوخته شدن تمامی ظرفیتهای اصلاح طلبان در انتخابات سال 88، تصریح کرد: این جریان پس از انتخابات سال 88 به ساحت نظام جمهوری اسلامی معترض شد و در مقابل همه فصل الخطابهای قانونی ایستاد و آنها را در هم شکست و در واقع سرمایه اصلی جریان اصلاح طلب برای شرکت در انتخابات سوخته و آنها همراهی مردم را از دست داده اند به همین علت به صورت چراغ خاموش در انتخابات شرکت خواهند کرد.

موسوی اضافه کرد: در مجموع می توان گفت در انتخابات مجلس نهم به احتمال فراوان گفتمان اصولگرایی پیروز خواهد شد اما در میان اصولگرایان طیفهای مختلفی وجود دارد که معلوم نیست کدام یک از آنها به پیروزی دست خواهند یافت.

وی در خصوص تلاش جریان نزدیک به دولت برای پیروزی در انتخابات مجلس گفت: اینکه دولت تلاش کند سکان اداره مجلس را در دست بگیرد اصلا کار درستی نیست اما این مسئله به این معنا نیست که جریان نزدیک به دولت با محوریت مشایی حق حضور در انتخابات را ندارد اما اشکال کار آنها این است که می خواهند با استفاده از منابع دولتی و بیت المال در انتخابات پیروز شوند.

مدیرعامل خبرگزاری فارس ادامه داد: شهرت جریان انحرافی بیشتر به علت حرکات استثنایی و شگفت انگیز این جریان است و این جریان به علت داشتن یک تفکر قوی و تئوری غنی مشهور نشده است. در میانه های دولت نهم که با شعار احیای گفتمان انقلاب اسلامی، مبارزه با فساد و ظلم و ایجاد عدالت روی کار آمد جریانی در دولت ورود پیدا کرد که سخنگوی آن مشایی بود و احمدی نژادی که با شعار ولایت پذیری و به گردن انداختن چفیه رئیس جمهور شده بود به 11 روز خانه نشینی رسید.

موسوی عنوان کرد: جریان انحرافی در واقع از معیارها و شاخصهای نظام و همچنین از شاخصهای خود گفتمان احمدی نژاد در ابتدای دولت نهم منحرف شده و حتی به تقابل با ولایت فقیه رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت سیاست خارجی دولت، اظهار داشت: در اوج بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و در حالی که خود احمدی نژاد با شعار مبارزه به آمریکا و اسرائیل روی کار آمد، ایران ضعیف ترین دیپلماسی را در سیاست خارجی خود به کار گرفته و دولت برای شاه اردن، شاه عربستان و رئیس جمهور یمن پیام ارسال می کند.

مدیرعامل خبرگزاری فارس تصریح کرد: خاتمی هم ظرفیت خوبی برای نظام بود اما دچار حاشیه ها شد و احمدی نژاد هم به همین سو پیش می رود و اگر با همین شیب به جلو حرکت کند شاید با سرنوشتی همانند و یا بدتر از خاتمی مواجه شود.

به گزارش مهر، موسوی برای شرکت در کارگاه نشریات دانشگاهی قشم به بندرعباس سفر کرده بود.