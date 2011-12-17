به کارگیری اوباش در سرکوب مردم/ قطار اعتراضات ضد آل سعود توقف ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، نیروهای امنیتی آل سعود سه جوانی را که اخیرا بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، آزاد کردند.

به گفته منابع آگاه، نیروهای سرکوبگر سعودی "رضا قریریص"، "مرتضی تحیفه"، "جلال اسعید" را به اتهام واهی زیر نظر گرفتن فعالیت نیروهای مرکز پلیس العوامیه بازداشت کرده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده بودند.

به گفته شاهدان عینی، هدف رژیم آل سعود از این اقدامات و بازداشت افرادی که منازلشان در نزدیکی مرکز پلیس قرار دارد ایجاد وحشت در جامعه است.

از سوی دیگر تظاهراتی عصر امروز در منطقه الشویکه در القطیف در وفاداری به شهدا و همبستگی با بازداشت شدگان برگزار شد و تظاهرات کنندگان ضمن سر دادن شعارهایی علیه آل سعود بر محاکمه قاتلان شهدای قطیف و آزادی زندانیان شیعه و سنی تاکید کردند.

دیروز نیز تظاهراتی از سوی زنان شمع به دست موسوم به زینبیون از خیابان شهدا در منطقه الشویکه برگزار شد.

از سوی دیگر شاهدان عینی گزارش دادند: نیروهای ویژه و پلیس سعودی برای اهداف نامعلوم وارد منطقه کشاورزی "الرامس" در شرق عربستان شدند.

این در حالی است که فعالان سیاسی عربستانی با اشاره به تلاش رژیم برای به خشونت کشیدن تظاهرات مردمی آورده اند: هدف رژیم از اعزام برخی افراد وابسته به خود به میان تظاهرات برهم زدن آن است.

فعالان مذکور بیان کردند: این اقدام نیز ره به جایی نمی برد، زیرا جوانان دیگر هراسی از تلاشهای رژیم آل سعود ندارند و ورود افراد نفوذی کاری بیهوده است.

شایان ذکر است که اخیر تصاویر از برخی افراد ناشناس که سعی در ممانعت از تظاهرات مردمی و ضرب و شتم جوانان دارند پخش شده است.

از سوی دیگر جمعیت توسعه و تغییر ضد رژیم با اشاره به تلاش آل سعود برای ربودن "شیخ نمر آل نمر" از علمای برجسته شیعی به سبب مواضعش آورده است : هر گونه تلاش علیه شیخ نمر تبعات وحشتناکی برای منطقه ای که شریان نفتی جهان در آن قرار دارد به دنبال خواهد داشت.

جمعیت مذکور بیان کرد: مقامات بهتر است به آزادی بیان توجه کنند و از سیاستهای سرکوبگرانه دست بردارند و هر اقدامی علیه النمر تبعات غیر قابل کنترلی در پی خواهد داشت.

خبر دیگر اینکه نیروهای آل سعود یکشنبه گذشته "حسین علی آل طرموخ" از مرکز ایست بازرسی در منطقه القطیف را بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال دادند.

این در حالی است که "علی الدبیسی" و "فاضل المناسف"، "زکریا آل صفوان"، "نذیر الماجد" و "یوسف ناصر آل ربح" از فعالان سیاسی ادامه می دهند.