۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۸

گرزین:

13 هزار شغل در گرگان ایجاد شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان گفت: حدود 25 درصد سهم اشتغال استان متعلق به گرگان بوده که در سال جاری تعداد 13هزار و 750 نفر ایجاد اشتغال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین عصر شنبه در ستاد اشتغال شهرستان افزود: صندوق مهر امام رضا (ع)، تعاون، کمیته امداد بیشترین تعهد را به خود اختصاص دادند.

وی اظهار داشت: در شهرستان گرگان 10 جلسه اشتغال  تشکیل و 25 جلسه کارشناسی مشاغل خانگی صورت گرفته که تعداد هزار و 195 پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
 
گرزین اظهار داشت: از دو هزار و 794 نفر مشاغل خانگی سهم اشتغال گرگان560 نفر مورد بازدید و راستی آزمایی قرار گرفته اند.
 
وی افزود: 99 درصد صحت اشتغال تأئید شد و یک درصد تحقق نیافته مربوط به بخش دامپروری است.

فرماندار گرگان گفت: بانکهای ملت، صادرات، سپه، تجارت در مشاغل خانگی و بانک مسکن در مسکن سهم خود را تأمین کرده و سایر بانکها گزارش اقدامات را به صورت نهایی ارسال نکرده اند.

وی سیر مراحل مشاغل خانگی را طولانی دانسته و اظهار داشت: وزارت بهداشت دستو العمل اجرایی بخش تغذیه را ارسال نکرده با وصول این دستورالعمل وضعیت اشتغال بهتر خواهد شد.
