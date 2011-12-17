رئیس بهزیستی سیاهکل منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این ابلاغیه صباح مهدی پور به عنوان سرپرست اداره بهزیستی سیاهکل منصوب شد و آغاز به کار کرد.

مدیرکل بهزیستی گیلان در این ابلاغ با اشاره به انجام مسئولیت محوله در راستای خدمات رسانی به جمعیت هدف سازمان یادآور شده است: با درایت و حسن مدیریت وظایف خود را به عنوان مسئول به نحو احسن به انجام رسانید.

کیانوش کوچکی نژاد ادامه داد: تا پیش از این " اسماعیل دلاوری " ریاست بهزیستی سیاهکل را بر عهده داشت که هم اکنون به عنوان ریئس بهزیستی لاهیجان انجام وظیفه می کنند و صباح مهدی " نیز در سیاهکل به عنوان عامل ذیحساب مشغول انجام وظیفه بود.