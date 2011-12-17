۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۳

رئیس بهزیستی سیاهکل منصوب شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی گیلان طی ابلاغی سرپرست اداره بهزیستی سیاهکل را منصوب کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این ابلاغیه  صباح مهدی پور به عنوان سرپرست اداره بهزیستی سیاهکل منصوب شد و آغاز به کار کرد.

مدیرکل بهزیستی گیلان در این ابلاغ با اشاره به انجام مسئولیت محوله در راستای خدمات رسانی به جمعیت هدف سازمان یادآور شده است: با درایت و حسن مدیریت وظایف خود را به عنوان مسئول به نحو احسن به انجام رسانید.
 
کیانوش کوچکی نژاد ادامه داد: تا پیش از این " اسماعیل دلاوری " ریاست بهزیستی سیاهکل را بر عهده داشت که هم اکنون به عنوان ریئس بهزیستی لاهیجان انجام وظیفه می کنند و صباح مهدی " نیز در سیاهکل به عنوان عامل ذیحساب مشغول انجام وظیفه بود.
