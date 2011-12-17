مطالبات چایکاران از هفته آینده پرداخت می شود

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: 100درصد مطالبات چایکاران از مرکز ( تهران) دریافت و در اختیار سازمان چای قرار گرفته و از هفته آینده چایکاران می توانند مطالبات خود را دریافت کنند.

وی همچنین از تخصیص اعتبار کافی برای تکمیل پروژه های آب و فاضلاب مسکن مهر در شهرهای استان خبرداد و افزود: برای تکمیل طرح آبرسانی به هزار روستای گیلان حداکثر مساعدت از سوی وزارت نیرو صورت می گیرد.

استاندار گیلان از اولویت نخست بودن استان برای استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی برای ساماندهی به فاضلاب پنج شهرستان استان درسال 1391 خبرداد و گفت: از محل فروش اوراق مشارکت موضوع بند 49 قانون بودجه سال جاری حداکثر مساعدت و تخصیص منابع برای پروژه های آب و فاضلاب روستایی استان صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه از تشکیل کارگروه ویژه تحرک در استان خبرداد و افزود: وظیفه این کار گروه نظارت، بازرسی و پیگیری مصوبات و تصمیمات گرفته شده است.

سعادتی یادآورشد: علاوه بر اعتبارات در نظر گرفته شده برای پروژه راه آهن رشت - قزوین 400 میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت برای تسریع در روند اجرایی این پروژه اختصاص داده شده است.