واگذاری زمین در شهرک صنعتی اوز به چهار سرمایه گذار

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کمالزاده افزود: شهرک صنعتی اوز یکی از شهرکهای صنعتی جدید استان فارس است که ایجاد آن با هدف توسعه صنعتی در مناطق محروم و کم برخوردار استان در دستور کار شرکت شهرکهای صنعتی فارس قرار گرفت و از اواخر سال گذشته به مرحله واگذاری زمین رسیده است.

وی افزود: این شهرک صنعتی در زمینی به مساحت 36 هکتار ایجاد شده که ظرفیت استقرار 40 واحد صنعتی با پیش بینی اشتغال450 نفررا خواهد داشت.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه واگذاری زمین در شهرک صنعتی اوز مشمول اعمال آئین نامه تخفیفات می شود، گفت: با توجه به آئین نامه تخفیفات، با تصویب سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با توجه به اینکه این شهرک صنعتی در منطقه محروم قرار دارد واگذاری زمین در این شهرک صنعتی از تخفیف ویژه برخوردار است.

کمالزاده اعمال این تخفیفات را عامل مناسبی برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاری بمنظور ایجاد واحدهای تولیدی صنعتی در این منطقه بیان کرد.

وی افزود: به چهار سرمایه گذار در شهرک صنعتی 11 هزار و 700متر زمین تخصیص داده شده تا در زمینه ساخت کارخانه بازیافت کاغذ و مقوا، صنایعmdf کابینت سازی و لوله های پلی اتیلن اقدام کنند.