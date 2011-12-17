پنج مرکز فرهنگی در کنار گلزارهای شهدای لرستان احداث می شود

مصطفی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر به اشاره به روند ساماندهی گلزار شهدای استان اظهار داشت: در این راستا ساماندهی قبور شش هزار و 300 شهید لرستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از سه هزار قبر شهید در استان ساماندهی شده است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با بیان اینکه ساماندهی یک هزار و 500 قبر شهید دیگر در حال انجام است، بیان داشت: ساماندهی هزار و 800 قبر از قبور شهدای استان لرستان باقی مانده که تسریع در عملیات ساماندهی نیازمند نگاه ویژه مسئولان است.

اسکندری از توجه ویژه استاندار لرستان به ساماندهی گلزارهای شهدای استان تقدیر کرد و بیان داشت: تاکنون در این زمینه کمکهای خوبی از سوی استاندار لرستان انجام شده است.

وی همچنین از در نظر گرفتن مبالغی برای احداث مراکز فرهنگی در کنار گلزارهای شهدای استان خبر داد و یادآور شد: مطالعات احداث پنج مرکز فرهنگی در کنار مزار شهدای استان انجام شده است.