65درصد از پژوهشهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز کاربردی است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ایمانیه در مراسم گرامیداشت شصت و دومین سالروز تاسیس دانشکده پزشکی شیراز افزود: برنامه های حوزه آموزشی بعد از موضوع اخلاقی و فرهنگی که اولویت اصلی دانشگاه است باید در راستایی حرکت کند تا در سطح کشوری بالاترین رتبه را کسب و پس از دستیابی به این هدف افق دیدمان کسب بالاترین رتبه در بین کشورهای همجوار و در نهایت کسب بالاترین جایگاه در سطح دنیا باشد که در غیر این صورت حرکتی بنیادین صورت نخواهد گرفت.

وی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز سعی بر آن دارد تا زمینه های دستیابی به این هدف را فراهم کند.

رئیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: این دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاه‌های اصلی کشور از اعضای هیئت علمی و مدیران گروه های آموزشی انتظار دارد تا بر اساس واقعیتهای موجود برنامه ریزی دقیق همراه با آرمان گرایی داشته باشند و با سماجت و پافشاری مطالبات بر حق خود را پیگیری کنند.

دکتر ایمانیه همچنین از اساتید دانشکده پزشکی درخواست کرد تا حداقل دو ساعت از وقت مفید خود را به امر کمک به مدیریت دانشگاه اختصاص دهند و با شرکت در کمیته های مختلف در این خصوص یاری رسان باشند.

وی افزود: این موضوع باید در بین اساتید نهادینه شود و با تشکیل جلسات منظم در گروه های آموزشی مورد توجه قرار گیرد و صورت جلسات مصوب نیز توسط یکی از اعضای گروه مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.

ایمانیه با بیان این موضوع که دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و شیراز در رتبه بندیهای جهانی ارتقا رتبه داشته‌اند، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بین دانشگاه‌های دیگر بالاترین رتبه یعنی 97 رتبه ارتقا داشته است.

وی با اشاره به سرانه پژوهشی در سطح دانشگاه که بالای یک است، بیان کرد: این سرانه هنوز رضایت بخش نیست و اعضای هیئت علمی نباید به جایگاه علمی که دارا هستند قانع باشند بلکه باید پژوهشهای کاربردی انجام داده که طبق آمار اخذ شده 65درصد از پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه کاربردی است که این رقم نسبتا مطلوبی در بین دانشگاه‌های کل کشور به حساب می‌آید.

دکتر نجابت، رئیس دانشکده پزشکی نیز اظهار داشت: مهمترین فعالیت اساتید تربیت دانشجوست و مسئولان دانشگاه وظیفه فراهم کردن بستر مناسب برای انجام این کار را دارند.

وی افزود: این جلسه با هدف گزارش عملکرد یک ساله دانشکده پزشکی شیراز است که ارائه می‌ شود.

نجابت با اشاره به اینکه دانشگاه در سیاست گذاری‌های خود از نظرات اساتید استفاده می‌کند، افزود: وظیفه ماست تا قدردان اساتید بزرگواری باشیم که عمرشان را صرف تربیت و تعلیم دانشجویان کرده‌اند.

وی هدف از معرفی اعضای هیئت علمی جدید را در این مراسم، آشنایی دیگر گروه‌های آموزشی با توانایی و قابلیت گروه‌های مختلف و امکان انجام همکاریهای درون بخشی و برون بخشی دانست

در این مراسم از اساتید بازنشسته دکتر علی محمد نامیان، دکتر عبدالوهاب البرزی و دکتر ابراهیم مجتهدی با اهدای تندیس تقدیر به عمل آمد و پس از آن اعضای هیئت علمی جدید معرفی و یاد مرحوم دکتر کلینی با پخش کلیپی گرامی داشته شد.