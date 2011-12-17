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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۳۳

رونمایی از نخستین نانو داروی ضد سرطان در هفته پژوهش

نخستین نانوداروی تزریقی ضد سرطان خاورمیانه، ساخت محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با نام تجاری (سینا دوکسوزوم) همزمان با هفته پژوهش رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نانو دارو که برای نخستین بار در کشور و خاورمیانه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تولید شده است همزمان با هفته پژوهش و در نمایشگاه پژوهش و فناوری رونمایی می شود .

براساس این گزارش، تولید نانو داروی ضد سرطان از سال 1995 تاکنون در انحصار کشورهای اروپایی (با نام تجاری کالیکس )و آمریکایی( با نام تجاری داکسل) بوده و با موفقیت در کسب فناوری این دارو و تولید آن در آینده نزدیک در کشور ( کارخانه داروسازی سبحان انکولوژی ) علاوه بر تامین نیاز داخلی زمینه برای صادرات این دارو به دیگر کشورها نیز فراهم می شود .

این گزارش می افزاید، این دارو یک ترکیب ضد سرطان بوده که جهت درمان سرطان تخمدان ، سینه ، مولتیپل میلوما (سرطان خون )، کاپوسی سارکومای (نوعی سرطان بافت نرم ) مورد استفاده قرار می گیرد

 

کد مطلب 1486210

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