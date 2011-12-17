رونمایی از نخستین نانو داروی ضد سرطان در هفته پژوهش

به گزارش خبرگزاری مهر، این نانو دارو که برای نخستین بار در کشور و خاورمیانه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تولید شده است همزمان با هفته پژوهش و در نمایشگاه پژوهش و فناوری رونمایی می شود .

براساس این گزارش، تولید نانو داروی ضد سرطان از سال 1995 تاکنون در انحصار کشورهای اروپایی (با نام تجاری کالیکس )و آمریکایی( با نام تجاری داکسل) بوده و با موفقیت در کسب فناوری این دارو و تولید آن در آینده نزدیک در کشور ( کارخانه داروسازی سبحان انکولوژی ) علاوه بر تامین نیاز داخلی زمینه برای صادرات این دارو به دیگر کشورها نیز فراهم می شود .

این گزارش می افزاید، این دارو یک ترکیب ضد سرطان بوده که جهت درمان سرطان تخمدان ، سینه ، مولتیپل میلوما (سرطان خون )، کاپوسی سارکومای (نوعی سرطان بافت نرم ) مورد استفاده قرار می گیرد



