دشتک پایلوت روستاهای هدف گردشگری فارس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روستای دشتک از توابع بخش درودزن در شهرستان مرودشت واقع دراستان فارس به عنوان پایلوت روستای هدف گردشگری انتخاب شده است.

طی جلسات گروه کارشناسی کمیته گردشگری روستایی و عشایری و با بررسیهای کارشناسی از 16 روستای هدف گردشگری استان روستای دشتک به مدت دو سال به عنوان روستای پایلوت گردشگری انتخاب شده است.

ایجاد زیرساختهای گردشگری و امکانات لازم با همکاری مسئولان محلی و نهاد های مربوط می تواند شرایط لازم برای حضور گردشگران را دراین روستای منحصر به فرد تاریخی امکان پذیر کند.

این روستا در تنگه کوه دشتک در شمال منطقه درودزن قراردارد و دارای آب وهوای معتدل در بهار و تابستان و هوای سرد در پاییز و زمستان است.

روستای یاد شده یکی از قدیمی‌ترین روستاهای استان فارس است که بقایایی از دوران هخامنشیان نیز در آن یافت شده و شکل‌گیری این روستا براساس یافته‌های تاریخی به قرن هفتم هجری قمری برمی گردد.مردم این روستا به زبان فارسی و لهجه دشتکی صحبت می‌کنند و براساس سرشماریهای انجام شده این روستا افزون بر ‪دو هزار و 300 ‬نفر جمعیت دارد.

روستای دشتک ‌در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد و بافت کالبدی آن به تبعیت از منطقه کوهستانی دارای شیب و به صورت پلکانی‌است ازاین رومی‌تواند مورد توجه گردشگران قرار گیرد.

عکس تزئینی است

خانه‌های قدیمی این روستاازخشت و گل ساخته شده و با چینش پلکانی جلوه‌ای زیبا به این روستا داده است. روستای دشتک همچنین دارای اقلیم معتدل، پوشش جنگلی، باغهای وسیع، چشمه ساران فراوان، آبشارهای زیبا و مناظر طبیعی دلنواز است. درخت کهنسال چناراین روستاکه‌هسته اولیه شکل‌گیری این روستا است پیشینه‌ای چهار هزار ساله دارد و یکی از قدیمی‌ترین درختان ایران به شمارمی‌آید.

راه پله قدیمی این روستا که‪ یک هزار و 200 ‬پله دارد نیز از دیگر موارد دیدنی در این روستا است ، این راه پله که " کتل " نام دارد ارتباط روستا بامناطق پایین دست را برقرارمی‌کند. درروستای دشتک همچنین شش‌آسیاب قدیمی وجوددارد که در گذشته مورد استفاده مردم قرارمی‌گرفته و نشانگر بافت تاریخی این روستاست.

چشمه‌های معدنی خنار، نهروم، مرشدی، آبگری، ده گاه،دره وآبگرمی که آبهای معدنی و شفا بخش دارد از دیگر دیدنیهای این روستا است.همچنین در این روستا چشمه‌های سی چاه، باباجمال، آب چغور، بیدچنگ، پای بیدی، دم تنگ، بیدک، عابدو، گردوک، تدک، باغک، سیبکی وچشمه گل به عنوان بخشی از جاذبه‌های طبیعی خودنمایی می‌کند. گیوه بافی، گلیم بافی و قالی بافی نیز از جمله صنایع دستی در این روستاست که مورد توجه گردشگران قرار دارد.

موسیقی محلی مردم‌این روستا که مورد توجه گردشگران است نیز با نینواخته می شود و نغمه‌های محلی و شوشتری، در بین این مردم رواج دارد.

این روستا در فاصله ‪۸۰‬کیلومتری شمال شیراز قرار دارد و از طریق شهرستان مرودشت و بخش کامفیروز دسترسی به آن امکان پذیر است.