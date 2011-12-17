نتایج دور سوم از مرحله رفت لیگ کیوروگی بانوان فارس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج مسابقات به شرح زیر است:

لیگ نونهالان:

تیم شاهین بوشهر مقام اول، تیم نور آباد مقام دوم، تیم کهگیلویه و بویر احمد مقام سوم.

برترینهای دور سوم لیگ نونهالان:

بهترین سرپرست: زهره زارعی از تیم دستغیب، بهترین مربی: آتوسا بوالخیری از تیم شاهین، فنی ترین بازیکن: زهرا زارع از تیم دستغیب، فنی ترین تیم: تیم شاهین، تیم منتخب اخلاق: تیم صبا، بازیکن منتخب اخلاق: مهسا زارع از تیم عقاب.

لیگ خردسالان:

تیم شاهین بوشهر مقام اول، تیم آل یاسین از شیراز مقام دوم، تیم بهاران از شیراز مقام سوم.

برترینهای دور سوم لیگ خردسالان:

بهترین سرپرست: زهرا آبخو از تیم شاهین، بهترین مربی: آتوسا بوالخیری از تیم شاهین، فنی ترین بازیکن: روناک فرمنش از تیم شاهین، فنی ترین تیم: تیم شاهین، تیم منتخب اخلاق: تیم اداره کار داراب، بازیکن منتخب اخلاق: زهرا پور حاجی از تیم عقاب.

همچنین سیما اقتصادی در لیگ نونهالان و عهدیه افسانه در لیگ خردسالان به عنوان داور نمونه شناخته شدند.