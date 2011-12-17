ترویج مصرف کالای ایرانی از قاچاق جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر نصیری در همایش ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز که در سالن باغستان برگزار شد، اظهارداشت: دستگاهها و نهادهای مختلف در هر استان در قالب یک ستاد بر مسئله قاچاق کالا و ارز نظارت دارند اما برای تحقق این امر نیاز به همکاری و دقت همه مردم است.

نصیری بیان کرد: قاچاق کالا به منزله وارد و صادر کردن کالا به صورت تقلبی و بدون پرداخت عوارض دولتی است که آسیبهای زیادی به اقتصاد کشور وارد می کند.

وی با اشاره به قوانین و مقررات موجود در کنترل قاچاق کالا وارز، مبارزه با این پدیده شوم را نیازمند عزم ملی دانست و افزود: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور موجب کاهش پرونده های قاچاق کالا و ارز شده است.

مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز گفت‌: با توجه به اینکه قاچاق کالا در کشور موجب بروز آسیبهای مختلف اقتصادی و اجتماعی می شود مبارزه با این پدیده در حوزه کشاورزی حساسیت خاصی دارد.

وی با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه کارشناسان و مراکز خدمات را مهم دانست و خواستار نظارت کامل بر توزیع کودهای شیمیایی و توزیع عادلانه آن در بین کشاورزان شد.

حجت الاسلام گروسی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این همایش در خصوص ضرورت حمایت از تولید داخلی و مبارزه با کالای قاچاق مطالبی بیان کرد.