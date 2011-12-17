ارتقای دانشکده علوم پزشکی نیشابور به دانشگاه از مطالبات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سبحانی‌نیا عصر شنبه در دیدار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مسئولان نظام سلامت نیشابور همچنین خواستار تخصیص پنج میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزه شد.

وی افزود: ما نگران سرنوشت موافقتهای گرفته شده برای پروژه‌های آموزشی و درمانی نیشابور هستیم.

نماینده شهرستانهای نیشابور و فیروزه تصریح کرد: موافقت احداث بیمارستان 320 تختخوابی و پردیس دانشکده علوم پزشکی شهرستان گرفته شده و در ردیف طرح‌های مصوب کمیسیون 215 معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری قرار گرفته اما این طرحها با مشکل اعتبار مواجه است.

سبحانی‌نیا تأکید کرد: باید دستگاه‌های مسئول قبول داشته باشند که نیشابور و شهرستان تازه تاسیس فیروزه با جمعیت بالغ بر نیم میلیون نفر باید در اولویت تخصیص بودجه قرار گیرند.

در این جلسه امام جمعه نیشابور نیز خواستار احداث بیمارستان دیگری که دارای خدمات ویژه باشد برای این شهرستان شد.

عبدالجواد غرویان افزود: بیمارستان 22 بهمن نیشابور در حال حاضر فرسوده است و شایسته مردم نیشابور نیست.

غرویان در عین حال با اشاره به اینکه خدمات خوبی در حوزه بهداشت و درمان در دولتهای نهم و دهم به نیشابور شده، از تلاش مسئولان قدردانی کرد.