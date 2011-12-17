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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۲۲:۰۰

طاهرخانی:

ارتکاب جرم در زندانیان با تقویت دین و اخلاق کاهش می یابد

ارتکاب جرم در زندانیان با تقویت دین و اخلاق کاهش می یابد

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون زندان بوئین زهرا گفت: با تقویت روحیه دینی و اخلاقی در بین زندانیان، میزان ارتکاب جرائم در این افراد به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد طاهرخانی در دیدار با زندانیان این شهرستان اظهارداشت: تقویت باورهای اعتقادی و دینی مهمترین عامل بازدارندگی در هنجارشکنی است.
 
معاون زندان بوئین زهرا افزود: دین و تقویت باورهای دینی مهمترین عامل هدایت افراد در مسیر اصلاح و تربیت و رسیدن به سعادتمندی است.
 
وی با اشاره به اینکه اعتقادات مذهبی نقش تاثیرگذاری در کاهش رفتارهای ضد اجتماعی دارد، تصریح کرد: رویگردانی از مذهب و ایمان، آرامش و لذت را از زندگی دور کرده و منشاء ارتکاب جرم و جنایت خواهد بود.
 
طاهرخانی یادآورشد: اعتقادات معنوی یک نیاز انسانی است وانسان بی ایمان مانند موجودى غرق شده در خودخواهیها وخود کامگیهای خود در آمده وهمیشه درمسائل اخلاقی و اجتماعی سرگردان می شود.
 
این مسئول گفت: زندگی سالم در گرو اخلاق و دین محقق می شود و تا زمانی که این دو ویژگی درشخصیت فرد نهادینه نشود احتمال بروز جرم وخطا بسیار است.
 
معاون زندان بوئین زهرا خطاب به زندانیان تصریح کرد: برای رسیدن به زندگی سالم و رضایتبخش باید تفکرمان را اصلاح کنیم و دراین صورت زندان می تواند بهترین فرصت برای اصلاح و تغییر رفتار و کردار باشد.
 
وی اظهارداشت: اصلاح رفتار زمانی تحقق خواهد یافت که آرامش روانی دربین زندانیان حفظ شود.
 
طاهرخانی تقویت باورهای مذهبی و اعتقادی را در ایجاد آرامش و صبر و تحمل ضروری دانست وگفت: تحقیقات نشان می دهد افسردگی و رفتارهای ضداجتماعی در افراد مذهبی کمتر از سایران به چشم می خورد.
 
معاون زندان بوئین زهرا اضافه کرد: نتایج اقدامات اصلاحی و تربیتی در زندان بیانگر این موضوع است که برنامه های مذهبی و اخلاقی به طور چشمگیر و محسوسی در بازگشت زندانیان به زندگی سالم نقش ارزنده ای داشته است.
 
طاهرخانی با بیان فعالیتهای آموزشی در این زمینه گفت: برگزاری کلاسهای مذهبی نه تنها به نحو چشمگیری تکرار جرایم را در بین زندانیان کاهش داده بلکه موجب ارتقای دانش عمومی و افزایش سطح معلومات دینی و مذهبی آنها شده است.
 
وی از زندانیان خواست در اجتماعات خود تلاش کنند با ایجاد روحیه نشاط و دور از استرش وتنش، به فهم و دانش توانمندی های مثبت خود دست یابند.
 
معاون زندان بوئین زهرا درپایان گفت: با ایجاد بسترهای اصلاحی و تربیتی در زندان فرصت بسیار مغتنمی برای تغییر روش زندگی در زندانیان فراهم شده وامیدواریم با اتکال به خداوند متعال جمعیت کیفری زندانها کاهش یابد.
کد مطلب 1486219

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