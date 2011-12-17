اجرای نقشه راه نظام سلامت زیرمیزی را حذف می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی عصر شنبه در جلسه مسئولان نظام سلامت نیشابور، افزود: به دنبال تهیه این نقشه معاونت ریاست جمهور اعلام کرد تنها دستگاهی که نقشه راه را تهیه کرده، وزارت بهداشت است که میتواند الگو برای سایر دستگاهها باشد.
وی اظهار داشت: بنای ما در وزارت بهداشت این است که نظام سلامت را در قالب برنامههای شفاف و روشنی بر اساس برنامه پنجم توسعه ارتقا دهیم.
وی تاکید کرد: تلاش وزارتخانه این است که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور مستقر شود.
وی تاکید کرد: در نظام جدید سلامت، تدبیری اتخاذ شده که اگر بیماران به پزشک مراجعه نکردند تیم سلامت به در خانههای مردم مراجعه میکنند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در این سیستم بیماران کمترین وجه را برای امور بهداشتی، پزشکی و مشاورهای سلامت میپردازند در این نظام، اگر بیماری از سطح پزشک خانواده به ردههای بعدی تخصصی و فوق تخصصی مراجعه کند بهصورت خودکار درمان میشود و بساط تاخیر در ارائه خدمات درمانی و دریافت زیرمیزی جمع می شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس سند آمایش سرزمینی، امکانات تقسیم میشود، گفت: بر اساس این سند دانشکده علوم پزشکی نیشابور در این منطقه بر پا شده است.
وی با تاکید بر اینکه تربیت نیروهای انسانی باید بومی باشد، افزود: ظرف دو سال گذشته تمامی دانشآموختگان پزشکی، تخصصی و فوق تخصصی به مناطق مختلف کشور اعزام شدهاند.
وی بیان کرد: باید در دانشگاهها و دانشکدههای علومپزشکی نیروها بیشتر از همان مناطق بومی تامین و تربیت شوند تا با انگیزه بیشتری در مناطق محل سکونت خود خدمات ارائه خدمت بدهند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه در سال جاری هزار و 140 خانه بهداشت در مناطق روستایی ساخته شد، گفت: حدود هزار خانه بهداشت دیگر در حال ساخت است.
وحیددستجردی افزود: جشن تکمیل شبکه بهداشتی درمانی کشور را تا پایان سال میگیریم.
وی با بیان اینکه معتقدیم ساخت فضای پردیس دانشکده و بیمارستان سوم دولتی باید در نیشابور آغاز شود، اضافه کرد: باید خیران سلامت وارد میدان مشارکت برای تکمیل امور بهداشتی و درمانی شوند.
نظر شما