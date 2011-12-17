نیشابور در حوزه خدمات پزشکی به جایگاه خود نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال هاشمی عصر شنبه در جلسه دیدار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مسئولان و دستاندرکاران نظام سلامت در تالار شهید عابد فرمانداری نیشابور، افزود: امیدواریم دانشکده پزشکی نیشابور به دانشگاه ارتقا یابد تا بتوانیم خدمات بهتری را در حوزه سلامت به مردم بدهیم.
وی با بیان اینکه 30 هکتار زمین برای پردیس علوم پزشکی اختصاص یافته، خواستار تقویت دانشکده نوپای علوم پزشکی نیشابور در حوزه ساختار و هیئت علمی شد.
وی با اشاره به مشخص شدن مکان زمین بیمارستان سوم دولتی نیشابور، خواستار پیشبینی بودجه آن در سال 91 و توجه ویژه وزیر بهداشت به این موضوع شد.
معاون استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه در آینده بسیار نزدیک، بخشهای زبرخان و میانجلگه به شهرستان ارتقا پیدا میکند و فیروزه نیز شهرستان شده، خواستار پیشبینی بیمارستان برای این شهرستانها نیز شد.
فرماندار نیشابور بیان کرد: بخش سرولایت نیشابور زادگاه شهید شوشتری و پروفسور صادقی، فقط یک آمبولانس دارد که امیدواریم با طرح مصوب برای پایگاه اورژانس آن بخش و پیگیری ایجاد آن از سوی وزارتخانه، شاهد خدمترسانی بهتری به مردم باشیم.
هاشمی بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم(ع) را که با نذورات مردم به تکیه حضرت ابالفضل العباس(ع) مدیریت میشود، مظلوم و محروم عنوان کرد و گفت: این بیمارستان 50 تخت بیمارستانی دارد و بار خدمات درمانی و بهداشتی زیادی را از نیشابور برداشته است.
وی خواستار مساعدت وزیر در رفع مشکلات این بیمارستان شد تا از این وضعیت خارج شود و بتواند خدمات بهتری را به مردم ارائه بدهد.
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