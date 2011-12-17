نارسائیهایی در خدمات پزشکی نیشابور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام دکتر سیدعلی حسینی عصر شنبه در جلسه دیدار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مسئولان نظام سلامت نیشابور در تالار شهید عابد فرمانداری نیشابور با اشاره به وجود 70 پزشک متخصص در نیشابور، افزود: این شهرستان از لحاظ جغرافیایی در منطقه حساسی است که باید توجه ویژه‌ای به آن در حوزه بهداشت و درمان شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت خون‌گیری پایگاه انتقال خون نیشابور در ماه فقط یک هزار واحد خون است، اظهار داشت: این در حالی است که مراجعه به این پایگاه ماهانه دو هزار واحد خون است که عملا پایگاه انتقال خون نیشابور جوابگوی محبت مردم نیست.

وی با اشاره به اینکه مقداری از خون مورد نیاز مشهد از نیشابور تأمین می‌شود، گفت: پایگاه انتقال خون نیشابور نیازمند سردخانه برای نگهداری خون و اتوبوس سیار خون‌گیری است.

حجت‌الاسلام حسینی بیان کرد: فقر آموزشی و خدمات پزشکی و بهداشتی را در دو سال قبل در نیشابور شاهد بودیم که با انجام ارتقا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کار بزرگی در نیشابور انجام داد.

وی گفت: سنگ بنای اساسی این تشکیلات در نیشابور نهاده شده و آینده روشنی برای جامعه پزشکی نیشابور شاهد هستیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شهر نیشابور با جمعیت 237 هزار نفر فقط یک پایگاه اورژانس دارد که اصلا کافی نیست، اضافه کرد: جمعیت شهرستان نیشابور به پنج پایگاه اورژانس دیگر نیازمند است و در حوزه آمبولانس نیز بسیار کمبود داریم.

حسینی گفت: پایگاه اورژانس گلبو آخرین دستور وزیر بهداشت بوده که امیدواریم این پایگاه‌ها گسترش داده شود.

وی خواستار موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تقاضای شش رشته پیشنهادی دانشکده علوم پزشکی نیشابور و اختصاص بودجه برای ایجاد پردیس این دانشکده و ساخت بیمارستان سوم دولتی نیشابور شد.