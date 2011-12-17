۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۴۴

با حضور وزیر بهداشت/

دفتر پایگاه "وبدا"در سه شهرستان خراسان رضوی افتتاح شد

نیشابور - خبرگزاری مهر: دفتر پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی "وبدا" با حضور دکتر مرضیه وحیددستجردی در سه شهرستان خراسان رضوی افتتاح شد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت عصر شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه این پایگاه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دفتر نیشابور، بیستمین دفتر وبداست که در سطح کشور افتتاح می‌شود.

علی حسینی اظهار داشت: به مرور زمان دفاتر وبدا در همه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علم پزشکی کشور افتتاح می‌شوند.

وی بیان کرد: وبدا با هدف ارتقای فرهنگی بهداشت و سلامت مردم و انعکاس دیدگاه‌های مردم و زحمات پرسنل و مسئولان این وزارتخانه راه‌اندازی شده است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: غلامعلی عابدینی به مدیریت دفتر وبدا نیشابور منصوب و مشغول به کار شد.

حسینی اضافه کرد: در سفر امروز شنبه وزیر بهداشت به خراسان رضوی، دفاتر وبدا نیشابور، سبزوار و تربت‌حیدریه به صورت رسمی آغاز به کار کردند.

وی با یادآوری اینکه از زمان آغاز به کار وبدا تاکنون 20هزار خبر و مطلب روی این سایت قرار گرفته، افزود: در حال حاضر 80 نفر با این سایت اطلاع‌رسانی همکاری دارند.

