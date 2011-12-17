دفتر پایگاه "وبدا"در سه شهرستان خراسان رضوی افتتاح شد

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت عصر شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه این پایگاه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دفتر نیشابور، بیستمین دفتر وبداست که در سطح کشور افتتاح می‌شود.

علی حسینی اظهار داشت: به مرور زمان دفاتر وبدا در همه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علم پزشکی کشور افتتاح می‌شوند.

وی بیان کرد: وبدا با هدف ارتقای فرهنگی بهداشت و سلامت مردم و انعکاس دیدگاه‌های مردم و زحمات پرسنل و مسئولان این وزارتخانه راه‌اندازی شده است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: غلامعلی عابدینی به مدیریت دفتر وبدا نیشابور منصوب و مشغول به کار شد.

حسینی اضافه کرد: در سفر امروز شنبه وزیر بهداشت به خراسان رضوی، دفاتر وبدا نیشابور، سبزوار و تربت‌حیدریه به صورت رسمی آغاز به کار کردند.

وی با یادآوری اینکه از زمان آغاز به کار وبدا تاکنون 20هزار خبر و مطلب روی این سایت قرار گرفته، افزود: در حال حاضر 80 نفر با این سایت اطلاع‌رسانی همکاری دارند.