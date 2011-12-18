هشت هکتار از اراضی ملی در بخش کوهین رفع تصرف شد

علی ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح فعالیتهای 9 ماهه بخش قضایی کوهین از کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در این بخش خبر داد.

وی اظهارداشت: در سال جاری تعداد پرونده های ورودی به این بخش 900 فقره بود که با 779 فقره پرونده موجودی از گذشته در مجموع به یک هزار و 294 فقره پرونده رسیدگی شده است.

ملایی یادآورشد: در مدت مشابه سال قبل تعداد موجودی پرونده ها 735 فقره بود که در این مدت ورودی پرونده ها 932 فقره و خروجی آنها 838 فقره بود که تاکنون 829 پرونده باقیمانده که در دست رسیدگی است.

این قاضی تصریح کرد: عملکرد امسال نسبت به دوره قبل 94 فقره افزایش یافته است.

ملایی بیان کرد: عمده پرونده های قضایی در بخش کوهین شامل اختلافات ملکی، اعم از تصرفات عدوانی، تخریب زمین، تخریب جاده و تخریب محموله های کشاورزی و دعاوی ملکی دولتی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی است و پس از آن پرونده های مربوط به تصادف و سرقت بیشترین حجم پرونده ها را تشکیل می دهد.

وی کشف مشروبات الکلی، نزاع دسته جمعی، دعاوی خانوادگی و طلاق را از دیگر پرونده های تشکیل شده در بخش قضایی کوهین ذکر کرد.

کاهش 10 روزه رسیدگی به پرونده ها

رئیس بخش قضایی کوهین یادآورشد: با تلاش کارکنان این بخش میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 روز کاهش یافته است.

وی گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها درفروردین ماه سال گذشته 84 روز، اردیبهشت 87 روز، خرداد 95 روز، تیرماه 79 روز، مرداد 86 روز، شهریور 32 روز، مهر ماه 59 روز، آّبان 46 روز و آذرماه سال قبل 64 روز بوده است.

ملایی بیان کرد: در سال جاری پرونده های فروردین ماه در 76 روز، اردیبهشت ماه 58 روز، خرداد 103 روز، تیرماه 79 روز، مرداد 53 روز، شهریورماه 32 روز، مهرماه 59 روز، آبان ماه 46 روز و آذرماه 64 روز مختومه شد که شاهد کاهش زمان رسیدگی هستیم.

این قاضی در خصوص علت کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها گفت: افزایش تعداد قاضی، ابلاغ حضوری تصمیمات قضات پس از ختم رسیدگی، ابلاغ نظریه کارشناسی و دقت در رسیدگی، ابلاغ حضوری دادنامه و هماهنگی با کارشناسان برای حضور در جلسات دادگاه موجب تسریع در رسدیگی ها شده است.

وی بیان کرد: همکاری و تلاش شبانه روزی قضات و کارکنان بخش قضایی هم مهمترین عامل در کاهش زمان و تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی کوهین است.

ملایی به پرونده های طلاق در این بخش نیز اشاره کرد و اظهارداشت: در 9 ماهه سال گذشته تعداد پرونده های طلاق از سوی زوجه 13 مورد بود که به هشت مورد آن رسیدگی شد و از چهار مورد درخواست طلاق از سوی زوج هم به دو مورد رسیدگی شده و 10 مورد طلاق توافقی نیز در این مدت صورت گرفته که با احتساب چهار فقره پرونده موجود به 11 پرونده رسیدگی شده است.

رئیس بخش قضایی کوهین تصریح کرد: در سال جاری شش فقره پرونده ورودی طلاق از سوی زوجه داشتیم که با احتساب 11 پرونده موجود به 16 فقره رسیدگی و حکم صادر شد و دو فقره پرونده طلاق از سوی زوج و هفت فقره پرونده توافقی هم مورد رسیدگی قرار گرفته است.

ملایی از افزایش 10 درصدی پرونده های طلاق در این بخش هم خبر داد.

رفع تصرف اراضی ملی در کوهین

رئیس بخش قضایی کوهین در ادامه این گفتگو از فعالیتهای قضات در حفظ بیت المال هم گفت و افزود: با تلاش قضات این بخش هشت هکتار از اراضی ملی تصرف شده در این منطقه رفع تصرف شده که 20 درصد آن در مرحله تجدید نظر است.

وی رسیدگی به پرونده های مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز و حفر چاههای غیرمجاز کشاورزی را از دیگر فعالیتهای مهم این بخش اعلام کرد که رای آنها ابلاغ شده است.

مشکلات: نبود واحد معاضدت/ شعبه بانک

این مسئول نبود واحد معاضدت و ارشاد قضایی را از مشکلات موجود این بخش قضایی اعلام کرد و یادآورشد: نبود شعبه بانک برای واریز هزینه های کارشناسی و جرائم، نبود واحد ابلاغ مستقل قضایی از جمله مشکلات موجود است.

ملایی بیان کرد: در پرونده های مربوط به تصادف به علت عدم سکونت طرفین درگیر در بخش کوهین در نحوه و زمان ابلاغ با مشکلاتی مواجه می شویم که برخی دیر مطلع می شوند و کار رسیدگی به پرونده ها طولانی می شود.

وی وضعیت جوی منطقه کوهین و سردسیر بودن آن و تجدید قرارهای کارشناسی را از دیگر مشکلات بخش قضایی کوهین دانست.

قاضی ملایی تصریح کرد: در طرح دعاوی حقوی که نیازمند تنظیم دادخواست می باشد باید از افراد حقوق دان، وکیل و مشاور حقوقی استفاده شود تا با طرح اصولی و تنظیم دقیق دادخواست روند رسیدگی تسریع شود.

وی از مردم بخش کوهین خواست در پرونده های جزیی قضایی که از طریق شوراهای محلی و پیش کسوتان قابل حل است از مراجعه به محاکم قضایی خودداری کنند.

