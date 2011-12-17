اولین پایانه حمل ونقل طرقبه شاندیز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد حمل و نقل شهرداری شاندیز بعدازظهر شنبه در حاشیه برگزاری این مراسم به خبرنگاران گفت: ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری شاندیز با در اختیار داشتن 15 دستگاه اتوبوس، شش دستگاه مینی بوس و هشت دستگاه تاکسی سواری سمند و پژو 405 شروع به کار کرد.

مسعود حاجیان تصریح کرد: با انجام این کار بیش از 30 شغل ایجاد شده و در به کارگیری افراد واجد شرایط اولویت به افراد بومی داده شده است.

جواد رجب زاده شهردار شاندیز نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان طرقبه شاندیز در کنار کلانشهر مشهد قرار گرفته و روزانه شاهد حضور تعداد زیادی از زائران و مجاوران بارگاه منور امام رضا(ع) به این منطقه هستیم از این رو نگرش مسئولان بایدبه این منطقه عوض شود.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی مشهد نیز اعلام کرد: طرقبه شاندیز را جدای از مشهد نمی دانیم و خدمات حمل ونقل آن را پیگیری می کنیم و از هیچ کمکی فروگذار نخواهیم کرد.