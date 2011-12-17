انجمن پژوهشگران آباده تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد یمین رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده در حاشیه همایش ”پژوهش،معلم و توسعه" که با حضور معلمان و مدیران مدارس از تشکیل "انجمن پژوهشگران " خبر داد و اظهار داشت: به منظور ایجاد بستری مناسب و پویا در راستای ارتقای فرهنگ عمومی، این انجمن با حضور پژوهشگران و محققین تشکیل خواهد شد.

در این مراسم جمشید صداقت کیش نیز ضمن تاکید برنقش موثر معلمان و مدیران مدارس در هدایت دانش آموزان گفت: معلمان باید با شیوه های پژوهش آشنا باشند تا عالمانه و با مطالعه کافی نیازهای روز دانش آموزان را جوابگو باشند.

وی تجهیز پژوهشکده معلم آباده را ضروری دانست و افزود: باید با تربیت کادری ورزیده و علمی و با برگزاری همایشها و سخنرانیهای تخصصی، راههای پیشرفت و رو به رشد را طی کرد.

استاد بهرام منبتی نیز در این همایش ضمن بیان خاطرات خود بر لزوم تحقیق و پژوهش در تمامی امور تاکید کرد.

این همایش به همت اداره آموزش و پرورش آباده، پژوهشکده معلم و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده برگزار شد.

ششم دی ماه آخرین مهلت شرکت در جشنواره عکس عاشورایی جنوب کشور

هنرمندان عکاس جنوب کشور تا شش دی ماه فرصت دارند در سوگواره عکس عاشورایی جنوب کشور شرکت کنند.

غلامرضا دادوند رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ارسنجان گفت: به منظور به تصویر کشیدن و ثبت لحظه های عاشورایی عاشقان و ارادتمندان به اهل بیت(ع) و همچنین ترویج و اعتلای هنر عکاسی ، سوگواره عکس لحظه های عاشورایی جنوب کشور با موضوعات فرهنگ و خرده فرهنگهای مراسم عزاداری، نماز ظهر عاشورا- کودک و عاشورا-زن و عزاداری و ثبت لحظه های عاشورایی برگزار می شود.

وی افزود: هنرمندان رشته عکاسی می توانند آثار خود را حداکثر تا شش دی ماه 90 به دبیرخانه سوگواره واقع در اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ارسنجان ارسال کنند.

دادوند اضافه کرد: در این سوگواره عکس همه عکاسان حرفه ای و مبتدی حق شرکت دارند و محدودیت سنی برای هنرمندان وجود ندارد و هر عکاس میتواند حداکثر هفت قطعه عکس یا یک مجموعه سه تا هفت قطعه ای به دبیرخانه ارسال کنند.

وی تاکید کرد: علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محل اقامت خود مراجعه یا به وب سایتwww.ershadfars.ir) ) و( www.photomardomak.ir)ا مراجعه کرده و یا با تلفن 07297626408 تماس حاصل کنند.

وی ادامه داد: تنها هنرمندان استانهای اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، یزد، کرمان، هرمزگان، کهکیلویه وبویراحمد و فارس می توانند در این سوگواره شرکت کنند.