دانشکده پیراپزشکی و بهداشت در فریمان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی شنبه شب در جمع خبرنگاران در فریمان اظهار داشت: تا پایان سال جاری عملیات احداث هزار خانه بهداشت در کشور به اتمام خواهد رسید.

وی با اشاره به بازدید خود از بیمارستان امام خمینی(ره) فریمان، تصریح کرد: از آنجا که بیمارستان مذکور خدمات پزشکی مطلوب به مردم ارائه نمی دهد، تمام تلاش خود را برای جذب اعتبار تکمیل و راه اندازی بیمارستان 66 تختخوابی در حال ساخت این شهرستان به کار می بریم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره طرح پزشک خانواده گفت: در صورت فراگیر شدن این طرح به عنوان پروژه ای بهداشتی و هدفمند می توان به میزان قابل توجهی در هزینه و وقت مردم صرفه جویی کرد.

وحیددستجردی سپس در میان بیماران این بیمارستان حضور یافت و به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی کرد.