91 شعبه اخذ رای برای انتخابات مجلس در نوشهر پیش بینی شد

محمد علی قمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات در این شهرستان گفت:91 شعبه اخذ رای برای نهمین دوره انتخابات مجلس در نوشهر پیش بینی شده است.

وی به آمادگی شهرستان نوشهر برای برگزاری رایانه ای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: با هماهنگی و برگزاری جلسات متعدد و فعالیت کمیته های هفتگانه در ستاد اجرایی انتخابات، آمادگی کامل برای برگزاری یک انتخابات پر شور در این شهرستان فراهم است.

وی با اشاره به توطئه های شوم دشمنان برای کم رنگ کردن حضور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایط کنونی نظام مقدس جمهوری اسلامی و نقش الگویی در معادلات کشورهای منطقه، بسیاری دشمنی ها در مسیری بوده تا اهمیت انتخابات امسال را تحت الشعاع قرار دهند.

قمی، یکی از شاخصه های جمهوری اسلامی را حضور و نقش پررنگ مردم سالاری دینی و اسلامی قلمداد کرد و گفت: خوشبختانه مردم آگاهانه در انتخابات شرکت می کنند و حضور حداکثری مردم در تمامی ادوار انتخابات، مهر تاییدی بر مشروعیت و مقبولیت نظام بوده است.

فرماندار نوشهر، با تاکید بر هوشیاری همه مسئولان شهرستان در برابر توطئه چینی ها و آمادگی همه دستگاههای اجرایی برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس عنوان کرد: کسی حق ندارد از امکانات دولتی برای دفاع از نماینده ای خاص استفاده کند.

وی به ضرورت رعایت اخلاق اسلامی در میان رفتارهای انتخاباتی کاندیداهای مجلس اشاره کرد و گفت: همه کاندیداهای که از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرند مورد احترام بوده اما پیش از موعد مقرر با هرگونه تبلیغات زود هنگام برخورد جدی خواهد شد.

شهرستان نوشهر، با بیش از 120 هزار نفر جمعیت در غرب مازندران قرار دارد.