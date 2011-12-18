ترمینال بزرگ برون شهری بابل افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد عسکری شهردار بابل در مراسم بهره برداری از ترمینال برون شهری بابل اظهار داشت: این پروژه در سال 72 در زمینی به مساحت 12 هکتار به تصویب رسید که پس از تملک و آزاد سازی حدود چهار هکتار با اعتباری بیش از شش میلیارد تومان از منابع داخلی شهرداری، ترمینال برونشهری بابل احداث شد.
وی افزود: عملیات اجرایی ترمینال برون شهری بابل، خرداد ماه سال 90 در زمینی به مساحت 40 هزار متر مربع آغاز و در مدت کمتر از هفت ماه افتتاح و به بهره برداری رسید.
شهردار بابل تصریح کرد: هدف شهرداری و شورای شهر بابل از احداث ترمینال برونشهری بابل، حل معضل ترافیکی این شهرستان بوده است.
وی بیان داشت: مساحت اصلی ساختمان ترمینالهزار و 500 مترمربع و تعداد غرفههای شرکتهای تعاونی مسافربری 30 غرفه بوده که دارای امکاناتی از قبیل فروشگاه، رستوران، سرویسهای بهداشتی و نمازخانه، استراحتگاه مسافران، کانال انتقال آبهای سطحی برای حل مشکل آبگرفتگی و جدولبندی است.
شهردار بابل، به طرح توسعه ترمینال برون شهری بابل اشاره کرد و گفت: هم اکنون هشت هکتار از 12 هکتار زمین ترمینال برون شهری بابل آزاد سازی نشده که برای تملک و آزادسازی ساختمان به اعتباری بیش از 150 میلیارد نیاز بوده که امیدواریم با حمایت مسئولان مازندران این امر محقق شود.
وی بیان داشت: پس از احداث پل روگذر میدان کشوری، پل پیروزی، اجرای پنج فاز جاده ساحلی و کمربندی شرقی دوم، احداث خیابان باغ عباسی و سردار اکبرنژاد، ترمینال برونشهری بابل از جمله پروژههای دقیق شهرداری بابل بوده است که با نظارت شهرداری به اجرا درآمده است.
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