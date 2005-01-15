كسي نيست از حق مسجد دفاع كند //اختصاص بودجه به مساجد منزلت آنها را احياء مي كند // طرح محاسبه رايگان و يا حداقل هزينه هاي مساجد در مجلس بررسي مي شود

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اختصاص بودجه مستقل به مساجد منزلت آنها را احياء مي كند
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رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان
رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان با تأكيد بر ضرورت اختصاص بودجه اي مستقل به مساجد ، اين امر را براي تجهيز و تكميل مساجد سازنده اعلام كرد و گفت : در چنين شرايطي جايگاه مسجد نيز به عنوان پايگاهي معنوي ، فرهنگي ، انسان ساز و مذهبي ارتقاء يافته، ارزش و منزلت آن احياء مي شود . حجت الاسلام ياري اظهار داشت : مسجد يكي از مراكز بسيار مهم ، كليدي و فرهنگي است كه اقشار مختلف مردم ، در شهر و روستا با آن در ارتباط هستند .
رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان با اشاره به اين كه توسعه مساجد امري ضروري است اما توان تكميل ظرفيت و تجهيز مساجد براي متوليان امر وجود ندارد ، گفت : لازم است دولت همانند ديگر دستگاه ها ، مساجد را نيز با اختصاص بودجه اي مستقل در راستاي بهينه سازي فعاليت ها و فضاهاي موجود ، كمك كند . رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان تصريح كرد : مسجد در ارتقاء فكري و فرهنگي مردم منطقه دخيل بوده و وقتي مسجد از برنامه ، غناي فرهنگي و جايگاه شايسته برخوردار باشد ، جذابيت ، تأثيرگذاري و سازندگي آن نيز بيش از پيش مؤثر و سازنده خواهد بود . حجت الاسلام ياري با تأكيد بر ضرورت اختصاص بودجه اي مستقل به مساجد ، يادآورشد : اين بودجه بايد در اختيار متوليان امر مساجد قرار گيرد تا با بهره گيري از سياست هدايت ، حمايت و نظارت ، شرايطي فراهم شود كه غناي معنوي و فرهنگي مساجد هر روز افزايش يافته و به جايگاه مطلوب برسد .
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كمك دولت به مساجد تجهيز و تكميل آنها را در پي دارد
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رئيس سازمان تبليغات اسلامي آذربايجان غربي
رئيس سازمان تبليغات اسلامي آذربايجان غربي با اشاره به نقش و جايگاه مساجد در سازندگي فرد و جامعه ، يادآورشد : علي رغم اين كه مساجد، پايگاه هايي مردمي بوده و مردمي نيز اداره مي شوند ، اما در شرايط امروز جامعه ، كمك دولت به مساجد، بهسازي ، تجهيز و تكميل اين اماكن را بدنبال داشته و در جهت تربيت و پرورش افرادي فهيم ، ديندار ، معنوي ، خلاق و پويا بسيار مؤثر واقع خواهند شد . حجت الاسلام سيد محمد فخري گفت : از آنجا كه با توجه به شرايط ، مخارج و نيازهاي امروز ، كمك هاي مردمي به مساجد كاهش يافته ، اختصاص بودجه مستقل براي اين پايگاه هاي فرهنگي و انسان ساز ، در شرايط فعلي بسيار ضروري و سازنده است . رئيس سازمان تبليغات اسلامي آذربايجان غربي با تأكيد بر اين كه نوسازي و تجهيز مناسب مساجد جلب و جذب هرچه بيشتر اقشار مختلف مردم ، به ويژه جوانان را در پي خواهد داشت ، گفت : در شرايط فعلي بسياري از مساجد نقاط مختلف كشور به لحاظ ساختماني وضعيت مطلوبي نداشته و امكاناتي نيز به منظور ارائه خدمات فرهنگي و معنوي در اختيار ندارند ، به همين دليل اين پايگاه هاي انسان ساز نمي توانند در جذب مخاطب موفق عمل كرده و خدمات رساني مناسبي نيز به منظور فرهنگ سازي مطلوب ديني داشته باشند . حجت الاسلام فخري كمك دولت در تجهيز و ارتقاء كمي و كيفي مساجد را يكي از راهكارهايي اعلام كرد كه به واسطه آن ها مي توان در راستاي بهبود هر چه بهتر مساجد اقدام كرده ، مخاطبان بيشتري را جذب و در راستاي تربيت و پرورش جامعه اي فهيم ، ديندار ، خلاق و پويا ، عملكرد موفقي داشت .
|مساجد با اعتبار لازم ، در راستاي رسالت هاي خود موفق تر عمل مي كنند
|رئيس سازمان تبليغات اسلامي مازندران
رئيس سازمان تبليغات اسلامي مازندران با تأكيد بر جايگاه رفيع مساجد در ارتقاء معنويت جامعه ، مساجد را فضاهايي بسيار ارزشمند به منظور بهره گيري در راستاي سازندگي فكر و انديشه اقشار مختلف مردم معرفي كرده و گفت : با اختصاص بودجه مستقل ، مساجد در جامعه و زمان امروز نيز مي توانند به رسالت هاي تعيين شده به منظور سازندگي افكار ، هدايت و راهنمايي اقشار مختلف عمل كرده ، به عنوان پايگاه هايي براي نشر ارزش ها مورد استفاده قرار گيرند . حجت الاسلام شكريان افزود : مساجد امروز به بهسازي ، نوسازي و تجهيزات مختلف نياز دارند و دستيابي به اين امكانات و تحقق آنها نيز نيازمند اعتبار است ، در شرايطي كه مساجد ما از بودجه مستقل برخوردار نيستند ، چگونه مي توان اين تغييرات اساسي و ارزنده را در مساجد ايجاد كرد . حجت الاسلام شكريان اختصاص بودجه براي مساجد را امري بسيار ضروري اعلام كرد و گفت : در صورت تحقق اين امر است كه مساجد در جامعه و زمان امروز نيز مي توانند به رسالت هاي تعيين شده به منظور سازندگي افكار ، هدايت و راهنمايي اقشار مختلف عمل كرده ، به عنوان پايگاه هايي براي نشر ارزش ها مورد استفاده قرار گيرند .
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مساجد نبايد از حمايت هاي دولتي محروم باشند
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رئيس سازمان تبليغات اسلامي زنجان
رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان زنجان با تأكيد بر ضرورت اختصاص بودجه اي مستقل به مساجد ، براي انجام فعاليت هاي مثبت و ارزنده و با يادآوري اين كه بسياري از امور نه چندان مهم از اعتبارات خاص برخوردار هستند تأكيد كرد : علي رغم مردمي بودن ، مساجد نبايد از حمايت هاي دولتي محروم باشند . حجت الاسلام علي دشتكي اظهار داشت : علي رغم اين كه مساجد پايگاه هايي مردمي هستند ، اما نبايد از حمايت هاي دولتي محروم باشند . حجت الاسلام دشتكي با تأكيد بر اين كه در حكومت و جامعه اسلامي ، امور ديني ، اسلامي و مذهبي مي بايست مورد توجه و عنايت ويژه اي باشند ، مساجد را رأس امور حكومت هاي اسلامي معرفي كرد و گفت : جلب و جذب اقشار مختلف مردم به مساجد و احياء بعد فرهنگي و معنوي اين پايگاه ها، امري ضروري و اجتناب ناپذير است . وي با يادآوري بحث تهاجم فرهنگي و ضرورت مقابله مؤثر با آن افزود : اگر تهاجم ها مردمي بود ، مي توانستيم به صورت مردمي نيز با آنها مقابله كنيم ، اما تهاجم امروز از سوي دولت ها صورت مي گيرد و بي ترديد مقابله با چنين تهاجمي نيز عزم و حمايت دولتي را مي طلبد . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان زنجان افزود : توجه ويژه و لازم به مساجد ، از لازمه هاي حفظ انقلابي است كه به آساني به دست نيامده ، مساجد مي بايست با دريف بودجه خاص و توجه مناسب ، به جايگاه واقعي خود رسيده و در راستاي سازندگي فرد و جامعه موفق عمل كنند . وي با تأكيد بر ضرورت تجهيز ابزار و امكانات مساجد براي مديريت مطلوب اين پايگاه هاي انسان ساز گفت : فعاليت هاي مساجد به دليل نبود اعتبارات لازم ، بسيار محدود است و امكان فعاليت مطلوب براي آنها وجود ندارد ، براي ارتقاء فعاليت هاي مختلف و سازنده مساجد ، اختصاص بودجه اي خاص به اين مراكز ضروري است .
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محروميت مساجد از حمايت هاي دولتي وضع آنها را نامطلوب مي كند
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معاون سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي
معاون سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي با تأكيد بر ضرورت اختصاص بودجه به مساجد ، براي بهينه سازي اين پايگاه هاي معنوي ، تصريح كرد : چنانچه مساجد و اماكن ديني - مذهبي ، همچنان از حمايت و كمك هاي دولتي محروم بمانند ، وضع اين پايگاه ها نامطلوب خواهد شد.
علي خادمي گفت : به نظر مي رسد يكي از وظايف اصلي و سازنده نظام اسلامي ، حمايت از مساجد و ديگر مراكز ديني است ، چنانچه مساجد و اماكن ديني - مذهبي ، همچنان از حمايت و كمك هاي دولتي محروم بمانند ، وضع اين پايگاه ها نامطلوب خواهد شد . معاون سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي اختصاص بودجه به مساجد را يكي از ضروريات امروز اعلام كرد و گفت : بي ترديد در صورت تخصيص اعتبار مستقل به مساجد ، ضعف ها و مشكلات موجود به شكلي مناسب برطرف خواهد شد . خادمي تصريح كرد : در صورتي كه با حمايت ها و كمك هاي دولتي معضلات و مشكلات فعلي مساجد برطرف شود ، شاهد رونق مساجد و حضور هرچه بيشتر و پرشورتر اقشار مختلف مردم ، به ويژه جوانان در اين پايگاه هاي معنوي و انسان ساز خواهيم بود كه تبعات اين حضور و بهره گيري از فضاي مساجد ، در سازندگي فرد و جامعه بسيار مؤثر و ارزنده خواهد بود .
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حمايت دولت از مساجد تقويت مشاركت مردمي را در پي دارد
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رئيس سازمان تبليغات اسلامي لرستان
رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان با اشاره به اين كه دولت در قبال مساجد مسئول است ، بر حفظ وجهه مردمي مساجد تأكيد كرد و گفت : حمايت دولت از مساجد ، نزديكي بيشتر دولت و مردم را در پي دارد . حجت الاسلام اسماعيل قبادي اظهار داشت : به طور قطع دولت اسلامي ايران در قبال مساجد وظايفي را بر عهده داشته و در مقابل نيازهاي اين پايگاه هاي معنوي ، فرهنگي و انسان ساز مسئول است . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان تصريح كرد : البته كمك و مشاركت دولت در امر مساجد بايد به گونه اي باشد كه مساجد رنگ و صبغه دولتي نگرفته و شكل مردمي آنها به خوبي حفظ شود .
حجت الاسلام قبادي با تأكيد بر ضرورت احساس مسئوليت دولت در قبال مساجد افزود : در كنار تمام حمايت ها و كمك هاي دولت به مساجد ، دولت هرگز نمي بايست متولي مساجد بشود . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان نزديكي دولت و مردم را از ديگر نتايج حمايت دولت از مساجد عنوان كرد و گفت : وقتي مردم ببينند و احساس كنند كه دولت در كنار آنها و با آنها ، نسبت به امور كشوري مسئول و متعهد است ، نزديكي بين آنها بيشتر و محكم تر شده و تحرك و انگيزه بيشتري نيز براي كمك به مساجد در اقشار مختلف مردم ايجاد خواهد شد .
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حمايت دولت نبايد مساجد را از حالت مردمي خارج كند
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رئيس سازمان تبليغات اسلامي كرمان
رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان بحث مديريت واحد مساجد را مهم تر از بودجه اعلام و با اشاره به اين كه حمايت هاي دولت نبايد مساجد را از حالت مردمي خارج كند، گفت : كمك و حمايت دولت در كنار كمك هاي مردمي شرايطي را ايجاد مي كند كه مساجد به خوبي و شايستگي فعاليت كرده و تأثيرات سازنده اي در سطح جامعه داشته باشند . حجت الاسلام مهدي عرب پور با اشاره به برخي مشكلات كه به واسطه مديريت هاي جدا و پراكنده ايجاد مي شود ، گفت : در اين ميان برخي موازي كاري ها ، ضعف و كاستي هاي بسياري را موجب مي شود و در مقابل برخي امور نيز از سوي هيچ يك از مراجع ، مورد توجه قرار نمي گيرد. حجت الاسلام عرب پور افزود : پس از تعيين مديريت واحد ، مهم ترين بحثي كه براي انجام فعاليت هاي مطلوب و سازنده پيش رو قرار دارد ، بودجه مساجد است . وي با تأكيد بر اين كه فرهنگ مردمي بودن مساجد نبايد تغيير كند، عدم وابستگي كامل مساجد به دولت را ضروري اعلام كرد و گفت : فرهنگ مردمي بودن مساجد را بايد حفظ كرد ، لازم است مساجد همواره از خودياري و بخشش مردم بهره مند باشند .
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اختصاص بودجه به مساجد منزلت آنها را احيا مي كند
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رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان
رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان با تأكيد بر ضرورت اختصاص بودجه اي مستقل به مساجد ، اين امر را براي تجهيز و تكميل مساجد سازنده اعلام كرد و گفت : در چنين شرايطي جايگاه مسجد نيز به عنوان پايگاهي معنوي ، فرهنگي ، انسان ساز و مذهبي ارتقاء يافته، ارزش و منزلت آن احياء مي شود . حجت الاسلام ياري اظهار داشت : مسجد يكي از مراكز بسيار مهم ، كليدي و فرهنگي است كه اقشار مختلف مردم ، در شهر و روستا با آن در ارتباط هستند . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان با اشاره به اين كه توسعه مساجد امري ضروري است اما توان تكميل ظرفيت و تجهيز مساجد براي متوليان امر وجود ندارد ، گفت : لازم است دولت همانند ديگر دستگاه ها ، مساجد را نيز با اختصاص بودجه اي مستقل در راستاي بهينه سازي فعاليت ها و فضاهاي موجود ، كمك كند . حجت الاسلام ياري يادآورشد : اين بودجه در راستاي امور عمراني ، ساخت و ساز مساجد و همچنين تجهيز كانون هاي فرهنگي مساجد به عنوان پايگاه هايي انسان ساز ، مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان تصريح كرد : مسجد در ارتقاء فكري و فرهنگي مردم منطقه دخيل بوده و وقتي مسجد از برنامه ، غناي فرهنگي و جايگاه شايسته برخوردار باشد ، جذابيت ، تأثيرگذاري و سازندگي آن نيز بيش از پيش مؤثر و سازنده خواهد بود .
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اعتبارات نرم افزاري مؤثرترين كمك دولت به مساجد است
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رئيس سازمان تبليغات اسلامي بوشهر
رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر با اشاره به اين كه اعتبارات نرم افزاري بيشترين ، بهترين و مؤثرترين كمك دولت به مساجد است ، گفت : به واسطه بودجه كافي ، كانون هاي فرهنگي و هيأت هاي مذهبي جوانان در كنار مساجد فعال شده و اقدامات مثبتي در راستاي فرهنگ سازي و همچنين امور ديني و مذهبي صورت خواهد گرفت .
حجت الاسلام علي نعمت اللهي بر تأثير اختصاص اعتبارات نرم افزاري در ارتقاء برنامه هاي فرهنگي مساجد تأكيد كرد و گفت : به واسطه بودجه كافي ، كانون هاي فرهنگي و هيأت هاي مذهبي جوانان در كنار مساجد فعال شده و اقدامات مثبتي در راستاي فرهنگ سازي و همچنين امور ديني و مذهبي صورت خواهد گرفت . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر تجهيز كتابخانه هاي مساجد ، مجهز شدن به سيستم هاي كامپيوتري و تأمين نيازهاي دروني مساجد از قبيل سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي را نيازهايي عنوان كرد كه با اعتبار لازم ، تأمين شده و در پي آن طيف بيشتري از مردم جلب و جذب مساجد خواهند شد . حجت الاسلام نعمت اللهي تشكيل كلاس هاي آموزشي به منظور ارتقاء دانش و آگاهي فعالان هيئت هاي مذهبي را از ديگر دستاوردهاي اختصاص بودجه به مساجد عنوان كرد و افزود : طي سالهاي اخير متأسفانه افراط و تفريط در بين اين گروهها افزايش يافته كه با ارائه اطلاعات دقيق و لازم از طريق كلاس هاي آموزشي مي توان از اشاعه ، گسترش و تعميق موارد غيرواقع جلوگيري و حقايق را منتشر كرد . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر فرهنگ سازي عميق ديني و اسلامي را فعاليت مثبت ديگي براي مساجد اعلام كرد و گفت : اين پايگاه هاي فرهنگي ، معنوي و انسان ساز، با اعتبارات خاص مي توانند در راستاي فرهنگ سازي ، به ويژه براي نسل جوان بسيار مؤثر واقع شوند .
|كسي نيست از حق مساجد دفاع كند
|دبير ستاد عالي كانون هاي مساجد
دبيركل ستاد عالي كانون هاي مساجد كشور با اشاره به ضرورت تعيين يك مديريت واحد براي مساجد كشور ، اختصاص بودجه مستقل را راهكاري براي گسترش فعاليت ها و ارتقاء جايگاه مساجد اعلام كرد و گفت : در حال حاضر كسي نيست از حق مساجد دفاع كند . حجت الاسلام محمد رضا حشمتي گفت : در شرايط فعلي مساجد به حال خود رها شده اند و هر يك از نهادها و سازمان هايي كه به نوعي متولي امور مختلف مساجد هستند ، به طور پراكنده كارهايي را انجام مي دهند . حجت الاسلام حشمتي با تأكيد بر ضرورت وجود يك نظام واحد و مشخص براي رسيدگي به امور مختلف مساجد ، اين امر را براي برنامه ريزي هاي صحيح نيز بسيار مؤثر اعلام كرد و گفت : در شرايط فعلي موازي كاري هاي بسياري صورت مي گيرد كه نتيجه آنها صرف هزينه هاي بي مورد است .
دبير ستاد عالي كانون هاي مساجد افزود : در بسياري موارد ، از سوي دو نهاد مستقل كلاس هاي آموزشي واحدي براي مساجد گذاشته مي شود ( آموزش امامان جماعات ، خادمان مسجد ) و حتي ديده شده در شرايطي كه كمك نقدي از سوي ستاد به مسجدي اختصاص يافته ، سازمان و يا نهاد ديگري نيز به همين مسجد كمك كرده است و اين در صورتي است كه بسياري مساجد دور افتاده و مرزي كشور از دريافت كمك هاي ضروري محروم هستند . وي با تأكيد بر اين كه بحث تعيين مديريت واحد براي مساجد در قالب تأسيس يك سازمان مستقل و يا واگذاري اين مسئوليت به يكي از متوليان فعلي بسيار ضروري است ، گفت : علي رغم تمام تلاش هايي كه صورت گرفته و موافقت همه دستگاه ها و مسئولان ، مبني بر ضرورت وجود يك مديريت مشخص ، هنوز اتفاق نظر قانوني در اين زمينه حاصل نشده است . دبير ستاد عالي كانون هاي مساجد با تأكيد بر اين كه مساجد مناطق مختلف كشور شرايط خاص و ويژه دارند ، افزود: با توجه به اين موضوع هر يك از مساجد نيز اعتبار و امكانات مشخصي را نياز دارند كه مي بايست نهاد متولي امر ، با شناخت دقيق و كامل و با توجه به نيازهاي موجود ، اعتبار لازم را در جهت برطرف شدن احتياجات، صرف كند . وي با اعلام اين كه آئين نامه فعاليت مساجد طي سالها از سوي ستاد عالي كانون هاي مساجد تهيه شده است ، گفت : اگر اعتبارات مساجد افزايش يابد به همان نسبت نيز ظرفيت ها و برنامه هاي آنها افزايش خواهد يافت و البته اين اعتبارات در بسياري از نقاط كشور ، بيش از آن كه صرف امور عمراني و ساخت و ساز شود ، مي بايست در امور تخصصي تري چون آموزش نيروهاي انساني صرف شود .
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حمايت دولت براي بهينه سازي شرايط مساجد اقدامي ارزشمند است
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عضو كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي
اختري ،عضو كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ضرورت بهسازي ، تكميل و تجهيز مساجد به منظور فعاليت مناسب در راستاي سازندگي فرد و جامعه ، اين فعاليت ها را مستلزم صرف هزينه اعلام كرد و گفت : در مناطقي از كشور صرف هزينه براي مسجد از عهده مردم خارج است ، به همين دليل كمك و حمايت دولت براي بهينه سازي شرايط مساجد و پاسخ به نياز آنها ، اقدامي خوب و ارزشمند است . حجت الاسلام عباسعلي اختري اظهار داشت : در جامعه اسلامي ايران ، عموم مردم همواره در امر سازندگي مساجد و تجهيز آنها پيشقدم بوده و هستند ، اما در مواردي امكان و توان رسيدگي به امور مساجد از سوي مردم وجود ندارد و همين امر دليلي بر ضرورت كمك و حمايت دولت است . وي با اشاره به اين كه فعاليت مطلوب ، مناسب و ارزشمند مساجد نياز به صرف هزينه دارد ، اختصاص بودجه اي خاص به مساجد را ارزنده اعلام كرد و گفت : با اختصاص بودجه ، مساجد بيشتر و بهتر مي توانند در امر سازندگي و تجهيز مواردي چون كتابخانه ، وسايل سرمايي و گرمايي و ديگر تجهيزات مورد نياز، اقدام كنند . عضو كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي با تصريح بر اين كه حضور گسترده مردم در پايگاه هاي فرهنگي و معنوي مساجد ، احياء جايگاه اين فضاهاي انسان ساز را در پي دارد ، يادآورشد : اختصاص بودجه مستقل به مساجد ، يكي از راهكارهاي مناسب براي پيشبرد هر چه بهتر اهداف و رسالت هاي مساجد در راستاي سازندگي فرد و جامعه است .
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هدايت كمك هاي فرهنگي و هنري دولت به مساجد،فعاليت اين پايگاهها را ارتقا مي بخشد
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عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي
آريان منش عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به نقش و جايگاه مساجد از صدر اسلام تا به امروز ، اين اماكن را سمبل وحدت و اصلي ترين پايگاه دين و معنويت معرفي كرد و گفت : بهتر است ساخت و ساز مساجد به صورت مردمي انجام شود اما در زمينه برنامه هاي فرهنگي و ساماندهي به اين فعاليت ها ، كمك هاي جنبي دولت به منظور ارتقا عملكرد مساجد بسيار مؤثر خواهد بود . جواد آريان منش عضو با تأكيد بر اين كه مساجد همواره سمبل وحدت بوده و هستند ، اين اماكن را اصلي ترين پايگاه دين و معنويت معرفي كرد .عضو كميسيون فرهنگي مجلس افزود : اگر بتوانيم در شرايط فعلي كه فضا مناسب تر است ، نقش و كاركرد مساجد را ارتقاء بخشيم و آنها را در جايگاه واقعي خود، به عنوان اصلي ترين پايگاه مردم مسلمان احياء كنيم ، خيلي از مشكلات فرهنگي كشور برطرف خواهد شد . وي با يادآوري اين كه در مورد ساخت و تجهيز مساجد ، بهتر است اين امر توسط مردم و خيرين انجام شود گفت : اما كمك هاي جانبي دولتي مانند برنامه ريزي هاي فرهنگي ، راه اندازي كانون هاي فرهنگي - هنري و ايجاد شرايط لازم به منظور برگزاري برنامه هاي فرهنگي متعدد ، با عنايت به وجود نيروهاي جوان و علاقمند، فعاليت هاي مساجد را ارتقاء ، گسترش و توسعه مي بخشد . آريان منش افزود : خوب است كه دولت برنامه هاي فرهنگي مساجد را ساماندهي كرده و نهادهايي چون سازمان تبليغات اسلامي، بسيج و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي بخشي از اعتبارات خود را به سمت مساجد سوق دهند تا فعاليت هاي اين پايگاه هاي معنوي بيش از پيش رونق گرفته و جوانان و نوجوانان جلب و جذب آنها شوند، شك نيست كه در چنين شرايطي حركت هاي سالمي در مساجد شكل خواهد گرفت .
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طرح محاسبه رايگان و يا حداقل هزينه هاي مساجد در مجلس بررسي مي شود
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نائب رئيس دوم كميسيون فرهنگي مجلس
حجت الاسلام ميرتاج الديني با تأكيد بر ضرورت حمايت دولت از مساجد به عنوان پايگاه هايي فرهنگي و انسان ساز ، از بررسي طرح محاسبه رايگان و يا حداقل هزينه هاي آب ، برق و گاز مساجد در مجلس شوراي اسلامي خبر داد . حجت الاسلام سيد محمدرضا ميرتاج الديني با يادآوري اين كه براي بسياري از مراكز فرهنگي ، با فعاليت هاي محدود و تأثيرگذاري هاي نه چندان مطلوب ، از سوي دولت هزينه مي شود، تأكيد كرد : در چنين شرايطي چرا براي مساجد كه به طور مسقيم و غيرمسقيم با اقشار مختلف مردم در ارتباط بوده و تأثيرات بسياري در سازندگي فكر و روح آنها دارند ، نبايد هزينه شود . حجت الاسلام ميرتاج الديني تصريح كرد : مساجد همواره و در هر شرايطي از كمك هاي مردمي برخوردارهستند ، اما اين به آن معنا نيست كه دولت خود را منفك از مردم بداند ، كمك دولت ، در واقع حمايت از كمك هاي مردمي در ارتباط با مساجد خواهد بود . عضو كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه در برخي از كشورهاي اسلامي دولت به طور مستقيم به مساجد كمك و از آنها حمايت مي كند ، گفت : در اين كشورها هزينه آب ، برق و گاز مساجد رايگان است . وي افزود : در همين راستا از سوي نمايندگان طرحي به مجلس ارائه شده كه در صورت تصويب ، هزينه هاي آب ، برق و گاز مساجد ايران نيز رايگان شده و يا حداقل با درصد پائين تر محاسبه شوند . حجت الاسلام ميرتاج الديني با اعلام اين كه طرح فوق هنوز به صحن علني مجلس نرفته و در كميسيون ها بررسي مي شود ، افزود : در اين ميان شك نيست مساجدي كه در روستاها و مناطق محروم كشور قرار داشته و به طور طبيعي از كمك هاي مردمي محروم هستند ، مي بايست از سوي دولت به خوبي حمايت شده و مسائل عمراني آنها مورد رسيدگي قرار گيرد . وي تأكيد كرد: با اختصاص اعتبار خاص از سوي دولت و مجلس به مساجد ، اين پايگاه هاي فرهنگي- معنوي به نحوي مطلوب تجهيز وتكميل شده و با برنامه هاي فرهنگي جديد و به روز ، براي استفاده جوانان آماده و مهيا خواهند بود كه اين امر يعني حضور هر چه بيشتر جوانان در مساجد ، فرهنگ سازي عميق ديني و معنوي جامعه را در پي خواهد داشت .
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