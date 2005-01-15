كسي نيست از حق مسجد دفاع كند //اختصاص بودجه به مساجد منزلت آنها را احياء مي كند // طرح محاسبه رايگان و يا حداقل هزينه هاي مساجد در مجلس بررسي مي شود

اختصاص بودجه مستقل به مساجد منزلت آنها را احياء مي كند رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان

رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان با تأكيد بر ضرورت اختصاص بودجه اي مستقل به مساجد ، اين امر را براي تجهيز و تكميل مساجد سازنده اعلام كرد و گفت : در چنين شرايطي جايگاه مسجد نيز به عنوان پايگاهي معنوي ، فرهنگي ، انسان ساز و مذهبي ارتقاء يافته، ارزش و منزلت آن احياء مي شود . حجت الاسلام ياري اظهار داشت : مسجد يكي از مراكز بسيار مهم ، كليدي و فرهنگي است كه اقشار مختلف مردم ، در شهر و روستا با آن در ارتباط هستند .رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان با اشاره به اين كه توسعه مساجد امري ضروري است اما توان تكميل ظرفيت و تجهيز مساجد براي متوليان امر وجود ندارد ، گفت : لازم است دولت همانند ديگر دستگاه ها ، مساجد را نيز با اختصاص بودجه اي مستقل در راستاي بهينه سازي فعاليت ها و فضاهاي موجود ، كمك كند . رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان تصريح كرد : مسجد در ارتقاء فكري و فرهنگي مردم منطقه دخيل بوده و وقتي مسجد از برنامه ، غناي فرهنگي و جايگاه شايسته برخوردار باشد ، جذابيت ، تأثيرگذاري و سازندگي آن نيز بيش از پيش مؤثر و سازنده خواهد بود . حجت الاسلام ياري با تأكيد بر ضرورت اختصاص بودجه اي مستقل به مساجد ، يادآورشد : اين بودجه بايد در اختيار متوليان امر مساجد قرار گيرد تا با بهره گيري از سياست هدايت ، حمايت و نظارت ، شرايطي فراهم شود كه غناي معنوي و فرهنگي مساجد هر روز افزايش يافته و به جايگاه مطلوب برسد .

كمك دولت به مساجد تجهيز و تكميل آنها را در پي دارد رئيس سازمان تبليغات اسلامي آذربايجان غربي

رئيس سازمان تبليغات اسلامي آذربايجان غربي با اشاره به نقش و جايگاه مساجد در سازندگي فرد و جامعه ، يادآورشد : علي رغم اين كه مساجد، پايگاه هايي مردمي بوده و مردمي نيز اداره مي شوند ، اما در شرايط امروز جامعه ، كمك دولت به مساجد، بهسازي ، تجهيز و تكميل اين اماكن را بدنبال داشته و در جهت تربيت و پرورش افرادي فهيم ، ديندار ، معنوي ، خلاق و پويا بسيار مؤثر واقع خواهند شد . حجت الاسلام سيد محمد فخري گفت : از آنجا كه با توجه به شرايط ، مخارج و نيازهاي امروز ، كمك هاي مردمي به مساجد كاهش يافته ، اختصاص بودجه مستقل براي اين پايگاه هاي فرهنگي و انسان ساز ، در شرايط فعلي بسيار ضروري و سازنده است . رئيس سازمان تبليغات اسلامي آذربايجان غربي با تأكيد بر اين كه نوسازي و تجهيز مناسب مساجد جلب و جذب هرچه بيشتر اقشار مختلف مردم ، به ويژه جوانان را در پي خواهد داشت ، گفت : در شرايط فعلي بسياري از مساجد نقاط مختلف كشور به لحاظ ساختماني وضعيت مطلوبي نداشته و امكاناتي نيز به منظور ارائه خدمات فرهنگي و معنوي در اختيار ندارند ، به همين دليل اين پايگاه هاي انسان ساز نمي توانند در جذب مخاطب موفق عمل كرده و خدمات رساني مناسبي نيز به منظور فرهنگ سازي مطلوب ديني داشته باشند . حجت الاسلام فخري كمك دولت در تجهيز و ارتقاء كمي و كيفي مساجد را يكي از راهكارهايي اعلام كرد كه به واسطه آن ها مي توان در راستاي بهبود هر چه بهتر مساجد اقدام كرده ، مخاطبان بيشتري را جذب و در راستاي تربيت و پرورش جامعه اي فهيم ، ديندار ، خلاق و پويا ، عملكرد موفقي داشت .

مساجد با اعتبار لازم ، در راستاي رسالت هاي خود موفق تر عمل مي كنند رئيس سازمان تبليغات اسلامي مازندران

رئيس سازمان تبليغات اسلامي مازندران با تأكيد بر جايگاه رفيع مساجد در ارتقاء معنويت جامعه ، مساجد را فضاهايي بسيار ارزشمند به منظور بهره گيري در راستاي سازندگي فكر و انديشه اقشار مختلف مردم معرفي كرده و گفت : با اختصاص بودجه مستقل ، مساجد در جامعه و زمان امروز نيز مي توانند به رسالت هاي تعيين شده به منظور سازندگي افكار ، هدايت و راهنمايي اقشار مختلف عمل كرده ، به عنوان پايگاه هايي براي نشر ارزش ها مورد استفاده قرار گيرند . حجت الاسلام شكريان افزود : مساجد امروز به بهسازي ، نوسازي و تجهيزات مختلف نياز دارند و دستيابي به اين امكانات و تحقق آنها نيز نيازمند اعتبار است ، در شرايطي كه مساجد ما از بودجه مستقل برخوردار نيستند ، چگونه مي توان اين تغييرات اساسي و ارزنده را در مساجد ايجاد كرد . حجت الاسلام شكريان اختصاص بودجه براي مساجد را امري بسيار ضروري اعلام كرد و گفت : در صورت تحقق اين امر است كه مساجد در جامعه و زمان امروز نيز مي توانند به رسالت هاي تعيين شده به منظور سازندگي افكار ، هدايت و راهنمايي اقشار مختلف عمل كرده ، به عنوان پايگاه هايي براي نشر ارزش ها مورد استفاده قرار گيرند .

مساجد نبايد از حمايت هاي دولتي محروم باشند رئيس سازمان تبليغات اسلامي زنجان

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان زنجان با تأكيد بر ضرورت اختصاص بودجه اي مستقل به مساجد ، براي انجام فعاليت هاي مثبت و ارزنده و با يادآوري اين كه بسياري از امور نه چندان مهم از اعتبارات خاص برخوردار هستند تأكيد كرد : علي رغم مردمي بودن ، مساجد نبايد از حمايت هاي دولتي محروم باشند . حجت الاسلام علي دشتكي اظهار داشت : علي رغم اين كه مساجد پايگاه هايي مردمي هستند ، اما نبايد از حمايت هاي دولتي محروم باشند . حجت الاسلام دشتكي با تأكيد بر اين كه در حكومت و جامعه اسلامي ، امور ديني ، اسلامي و مذهبي مي بايست مورد توجه و عنايت ويژه اي باشند ، مساجد را رأس امور حكومت هاي اسلامي معرفي كرد و گفت : جلب و جذب اقشار مختلف مردم به مساجد و احياء بعد فرهنگي و معنوي اين پايگاه ها، امري ضروري و اجتناب ناپذير است . وي با يادآوري بحث تهاجم فرهنگي و ضرورت مقابله مؤثر با آن افزود : اگر تهاجم ها مردمي بود ، مي توانستيم به صورت مردمي نيز با آنها مقابله كنيم ، اما تهاجم امروز از سوي دولت ها صورت مي گيرد و بي ترديد مقابله با چنين تهاجمي نيز عزم و حمايت دولتي را مي طلبد . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان زنجان افزود : توجه ويژه و لازم به مساجد ، از لازمه هاي حفظ انقلابي است كه به آساني به دست نيامده ، مساجد مي بايست با دريف بودجه خاص و توجه مناسب ، به جايگاه واقعي خود رسيده و در راستاي سازندگي فرد و جامعه موفق عمل كنند . وي با تأكيد بر ضرورت تجهيز ابزار و امكانات مساجد براي مديريت مطلوب اين پايگاه هاي انسان ساز گفت : فعاليت هاي مساجد به دليل نبود اعتبارات لازم ، بسيار محدود است و امكان فعاليت مطلوب براي آنها وجود ندارد ، براي ارتقاء فعاليت هاي مختلف و سازنده مساجد ، اختصاص بودجه اي خاص به اين مراكز ضروري است .

محروميت مساجد از حمايت هاي دولتي وضع آنها را نامطلوب مي كند معاون سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي

معاون سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي با تأكيد بر ضرورت اختصاص بودجه به مساجد ، براي بهينه سازي اين پايگاه هاي معنوي ، تصريح كرد : چنانچه مساجد و اماكن ديني - مذهبي ، همچنان از حمايت و كمك هاي دولتي محروم بمانند ، وضع اين پايگاه ها نامطلوب خواهد شد.علي خادمي گفت : به نظر مي رسد يكي از وظايف اصلي و سازنده نظام اسلامي ، حمايت از مساجد و ديگر مراكز ديني است ، چنانچه مساجد و اماكن ديني - مذهبي ، همچنان از حمايت و كمك هاي دولتي محروم بمانند ، وضع اين پايگاه ها نامطلوب خواهد شد . معاون سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي اختصاص بودجه به مساجد را يكي از ضروريات امروز اعلام كرد و گفت : بي ترديد در صورت تخصيص اعتبار مستقل به مساجد ، ضعف ها و مشكلات موجود به شكلي مناسب برطرف خواهد شد . خادمي تصريح كرد : در صورتي كه با حمايت ها و كمك هاي دولتي معضلات و مشكلات فعلي مساجد برطرف شود ، شاهد رونق مساجد و حضور هرچه بيشتر و پرشورتر اقشار مختلف مردم ، به ويژه جوانان در اين پايگاه هاي معنوي و انسان ساز خواهيم بود كه تبعات اين حضور و بهره گيري از فضاي مساجد ، در سازندگي فرد و جامعه بسيار مؤثر و ارزنده خواهد بود .

حمايت دولت از مساجد تقويت مشاركت مردمي را در پي دارد رئيس سازمان تبليغات اسلامي لرستان

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان با اشاره به اين كه دولت در قبال مساجد مسئول است ، بر حفظ وجهه مردمي مساجد تأكيد كرد و گفت : حمايت دولت از مساجد ، نزديكي بيشتر دولت و مردم را در پي دارد . حجت الاسلام اسماعيل قبادي اظهار داشت : به طور قطع دولت اسلامي ايران در قبال مساجد وظايفي را بر عهده داشته و در مقابل نيازهاي اين پايگاه هاي معنوي ، فرهنگي و انسان ساز مسئول است . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان تصريح كرد : البته كمك و مشاركت دولت در امر مساجد بايد به گونه اي باشد كه مساجد رنگ و صبغه دولتي نگرفته و شكل مردمي آنها به خوبي حفظ شود .حجت الاسلام قبادي با تأكيد بر ضرورت احساس مسئوليت دولت در قبال مساجد افزود : در كنار تمام حمايت ها و كمك هاي دولت به مساجد ، دولت هرگز نمي بايست متولي مساجد بشود . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان نزديكي دولت و مردم را از ديگر نتايج حمايت دولت از مساجد عنوان كرد و گفت : وقتي مردم ببينند و احساس كنند كه دولت در كنار آنها و با آنها ، نسبت به امور كشوري مسئول و متعهد است ، نزديكي بين آنها بيشتر و محكم تر شده و تحرك و انگيزه بيشتري نيز براي كمك به مساجد در اقشار مختلف مردم ايجاد خواهد شد .

حمايت دولت نبايد مساجد را از حالت مردمي خارج كند رئيس سازمان تبليغات اسلامي كرمان

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان بحث مديريت واحد مساجد را مهم تر از بودجه اعلام و با اشاره به اين كه حمايت هاي دولت نبايد مساجد را از حالت مردمي خارج كند، گفت : كمك و حمايت دولت در كنار كمك هاي مردمي شرايطي را ايجاد مي كند كه مساجد به خوبي و شايستگي فعاليت كرده و تأثيرات سازنده اي در سطح جامعه داشته باشند . حجت الاسلام مهدي عرب پور با اشاره به برخي مشكلات كه به واسطه مديريت هاي جدا و پراكنده ايجاد مي شود ، گفت : در اين ميان برخي موازي كاري ها ، ضعف و كاستي هاي بسياري را موجب مي شود و در مقابل برخي امور نيز از سوي هيچ يك از مراجع ، مورد توجه قرار نمي گيرد. حجت الاسلام عرب پور افزود : پس از تعيين مديريت واحد ، مهم ترين بحثي كه براي انجام فعاليت هاي مطلوب و سازنده پيش رو قرار دارد ، بودجه مساجد است . وي با تأكيد بر اين كه فرهنگ مردمي بودن مساجد نبايد تغيير كند، عدم وابستگي كامل مساجد به دولت را ضروري اعلام كرد و گفت : فرهنگ مردمي بودن مساجد را بايد حفظ كرد ، لازم است مساجد همواره از خودياري و بخشش مردم بهره مند باشند .

اختصاص بودجه به مساجد منزلت آنها را احيا مي كند رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان

رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان با تأكيد بر ضرورت اختصاص بودجه اي مستقل به مساجد ، اين امر را براي تجهيز و تكميل مساجد سازنده اعلام كرد و گفت : در چنين شرايطي جايگاه مسجد نيز به عنوان پايگاهي معنوي ، فرهنگي ، انسان ساز و مذهبي ارتقاء يافته، ارزش و منزلت آن احياء مي شود . حجت الاسلام ياري اظهار داشت : مسجد يكي از مراكز بسيار مهم ، كليدي و فرهنگي است كه اقشار مختلف مردم ، در شهر و روستا با آن در ارتباط هستند . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان با اشاره به اين كه توسعه مساجد امري ضروري است اما توان تكميل ظرفيت و تجهيز مساجد براي متوليان امر وجود ندارد ، گفت : لازم است دولت همانند ديگر دستگاه ها ، مساجد را نيز با اختصاص بودجه اي مستقل در راستاي بهينه سازي فعاليت ها و فضاهاي موجود ، كمك كند . حجت الاسلام ياري يادآورشد : اين بودجه در راستاي امور عمراني ، ساخت و ساز مساجد و همچنين تجهيز كانون هاي فرهنگي مساجد به عنوان پايگاه هايي انسان ساز ، مورد استفاده قرار خواهد گرفت .رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان تصريح كرد : مسجد در ارتقاء فكري و فرهنگي مردم منطقه دخيل بوده و وقتي مسجد از برنامه ، غناي فرهنگي و جايگاه شايسته برخوردار باشد ، جذابيت ، تأثيرگذاري و سازندگي آن نيز بيش از پيش مؤثر و سازنده خواهد بود .

اعتبارات نرم افزاري مؤثرترين كمك دولت به مساجد است رئيس سازمان تبليغات اسلامي بوشهر

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر با اشاره به اين كه اعتبارات نرم افزاري بيشترين ، بهترين و مؤثرترين كمك دولت به مساجد است ، گفت : به واسطه بودجه كافي ، كانون هاي فرهنگي و هيأت هاي مذهبي جوانان در كنار مساجد فعال شده و اقدامات مثبتي در راستاي فرهنگ سازي و همچنين امور ديني و مذهبي صورت خواهد گرفت .حجت الاسلام علي نعمت اللهي بر تأثير اختصاص اعتبارات نرم افزاري در ارتقاء برنامه هاي فرهنگي مساجد تأكيد كرد و گفت : به واسطه بودجه كافي ، كانون هاي فرهنگي و هيأت هاي مذهبي جوانان در كنار مساجد فعال شده و اقدامات مثبتي در راستاي فرهنگ سازي و همچنين امور ديني و مذهبي صورت خواهد گرفت . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر تجهيز كتابخانه هاي مساجد ، مجهز شدن به سيستم هاي كامپيوتري و تأمين نيازهاي دروني مساجد از قبيل سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي را نيازهايي عنوان كرد كه با اعتبار لازم ، تأمين شده و در پي آن طيف بيشتري از مردم جلب و جذب مساجد خواهند شد . حجت الاسلام نعمت اللهي تشكيل كلاس هاي آموزشي به منظور ارتقاء دانش و آگاهي فعالان هيئت هاي مذهبي را از ديگر دستاوردهاي اختصاص بودجه به مساجد عنوان كرد و افزود : طي سالهاي اخير متأسفانه افراط و تفريط در بين اين گروهها افزايش يافته كه با ارائه اطلاعات دقيق و لازم از طريق كلاس هاي آموزشي مي توان از اشاعه ، گسترش و تعميق موارد غيرواقع جلوگيري و حقايق را منتشر كرد . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر فرهنگ سازي عميق ديني و اسلامي را فعاليت مثبت ديگي براي مساجد اعلام كرد و گفت : اين پايگاه هاي فرهنگي ، معنوي و انسان ساز، با اعتبارات خاص مي توانند در راستاي فرهنگ سازي ، به ويژه براي نسل جوان بسيار مؤثر واقع شوند .

كسي نيست از حق مساجد دفاع كند دبير ستاد عالي كانون هاي مساجد

دبيركل ستاد عالي كانون هاي مساجد كشور با اشاره به ضرورت تعيين يك مديريت واحد براي مساجد كشور ، اختصاص بودجه مستقل را راهكاري براي گسترش فعاليت ها و ارتقاء جايگاه مساجد اعلام كرد و گفت : در حال حاضر كسي نيست از حق مساجد دفاع كند . حجت الاسلام محمد رضا حشمتي گفت : در شرايط فعلي مساجد به حال خود رها شده اند و هر يك از نهادها و سازمان هايي كه به نوعي متولي امور مختلف مساجد هستند ، به طور پراكنده كارهايي را انجام مي دهند . حجت الاسلام حشمتي با تأكيد بر ضرورت وجود يك نظام واحد و مشخص براي رسيدگي به امور مختلف مساجد ، اين امر را براي برنامه ريزي هاي صحيح نيز بسيار مؤثر اعلام كرد و گفت : در شرايط فعلي موازي كاري هاي بسياري صورت مي گيرد كه نتيجه آنها صرف هزينه هاي بي مورد است .دبير ستاد عالي كانون هاي مساجد افزود : در بسياري موارد ، از سوي دو نهاد مستقل كلاس هاي آموزشي واحدي براي مساجد گذاشته مي شود ( آموزش امامان جماعات ، خادمان مسجد ) و حتي ديده شده در شرايطي كه كمك نقدي از سوي ستاد به مسجدي اختصاص يافته ، سازمان و يا نهاد ديگري نيز به همين مسجد كمك كرده است و اين در صورتي است كه بسياري مساجد دور افتاده و مرزي كشور از دريافت كمك هاي ضروري محروم هستند . وي با تأكيد بر اين كه بحث تعيين مديريت واحد براي مساجد در قالب تأسيس يك سازمان مستقل و يا واگذاري اين مسئوليت به يكي از متوليان فعلي بسيار ضروري است ، گفت : علي رغم تمام تلاش هايي كه صورت گرفته و موافقت همه دستگاه ها و مسئولان ، مبني بر ضرورت وجود يك مديريت مشخص ، هنوز اتفاق نظر قانوني در اين زمينه حاصل نشده است . دبير ستاد عالي كانون هاي مساجد با تأكيد بر اين كه مساجد مناطق مختلف كشور شرايط خاص و ويژه دارند ، افزود: با توجه به اين موضوع هر يك از مساجد نيز اعتبار و امكانات مشخصي را نياز دارند كه مي بايست نهاد متولي امر ، با شناخت دقيق و كامل و با توجه به نيازهاي موجود ، اعتبار لازم را در جهت برطرف شدن احتياجات، صرف كند . وي با اعلام اين كه آئين نامه فعاليت مساجد طي سالها از سوي ستاد عالي كانون هاي مساجد تهيه شده است ، گفت : اگر اعتبارات مساجد افزايش يابد به همان نسبت نيز ظرفيت ها و برنامه هاي آنها افزايش خواهد يافت و البته اين اعتبارات در بسياري از نقاط كشور ، بيش از آن كه صرف امور عمراني و ساخت و ساز شود ، مي بايست در امور تخصصي تري چون آموزش نيروهاي انساني صرف شود .

حمايت دولت براي بهينه سازي شرايط مساجد اقدامي ارزشمند است عضو كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي

اختري ،عضو كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ضرورت بهسازي ، تكميل و تجهيز مساجد به منظور فعاليت مناسب در راستاي سازندگي فرد و جامعه ، اين فعاليت ها را مستلزم صرف هزينه اعلام كرد و گفت : در مناطقي از كشور صرف هزينه براي مسجد از عهده مردم خارج است ، به همين دليل كمك و حمايت دولت براي بهينه سازي شرايط مساجد و پاسخ به نياز آنها ، اقدامي خوب و ارزشمند است . حجت الاسلام عباسعلي اختري اظهار داشت : در جامعه اسلامي ايران ، عموم مردم همواره در امر سازندگي مساجد و تجهيز آنها پيشقدم بوده و هستند ، اما در مواردي امكان و توان رسيدگي به امور مساجد از سوي مردم وجود ندارد و همين امر دليلي بر ضرورت كمك و حمايت دولت است . وي با اشاره به اين كه فعاليت مطلوب ، مناسب و ارزشمند مساجد نياز به صرف هزينه دارد ، اختصاص بودجه اي خاص به مساجد را ارزنده اعلام كرد و گفت : با اختصاص بودجه ، مساجد بيشتر و بهتر مي توانند در امر سازندگي و تجهيز مواردي چون كتابخانه ، وسايل سرمايي و گرمايي و ديگر تجهيزات مورد نياز، اقدام كنند . عضو كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي با تصريح بر اين كه حضور گسترده مردم در پايگاه هاي فرهنگي و معنوي مساجد ، احياء جايگاه اين فضاهاي انسان ساز را در پي دارد ، يادآورشد : اختصاص بودجه مستقل به مساجد ، يكي از راهكارهاي مناسب براي پيشبرد هر چه بهتر اهداف و رسالت هاي مساجد در راستاي سازندگي فرد و جامعه است .

هدايت كمك هاي فرهنگي و هنري دولت به مساجد،فعاليت اين پايگاهها را ارتقا مي بخشد عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي

آريان منش عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به نقش و جايگاه مساجد از صدر اسلام تا به امروز ، اين اماكن را سمبل وحدت و اصلي ترين پايگاه دين و معنويت معرفي كرد و گفت : بهتر است ساخت و ساز مساجد به صورت مردمي انجام شود اما در زمينه برنامه هاي فرهنگي و ساماندهي به اين فعاليت ها ، كمك هاي جنبي دولت به منظور ارتقا عملكرد مساجد بسيار مؤثر خواهد بود . جواد آريان منش عضو با تأكيد بر اين كه مساجد همواره سمبل وحدت بوده و هستند ، اين اماكن را اصلي ترين پايگاه دين و معنويت معرفي كرد .عضو كميسيون فرهنگي مجلس افزود : اگر بتوانيم در شرايط فعلي كه فضا مناسب تر است ، نقش و كاركرد مساجد را ارتقاء بخشيم و آنها را در جايگاه واقعي خود، به عنوان اصلي ترين پايگاه مردم مسلمان احياء كنيم ، خيلي از مشكلات فرهنگي كشور برطرف خواهد شد . وي با يادآوري اين كه در مورد ساخت و تجهيز مساجد ، بهتر است اين امر توسط مردم و خيرين انجام شود گفت : اما كمك هاي جانبي دولتي مانند برنامه ريزي هاي فرهنگي ، راه اندازي كانون هاي فرهنگي - هنري و ايجاد شرايط لازم به منظور برگزاري برنامه هاي فرهنگي متعدد ، با عنايت به وجود نيروهاي جوان و علاقمند، فعاليت هاي مساجد را ارتقاء ، گسترش و توسعه مي بخشد . آريان منش افزود : خوب است كه دولت برنامه هاي فرهنگي مساجد را ساماندهي كرده و نهادهايي چون سازمان تبليغات اسلامي، بسيج و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي بخشي از اعتبارات خود را به سمت مساجد سوق دهند تا فعاليت هاي اين پايگاه هاي معنوي بيش از پيش رونق گرفته و جوانان و نوجوانان جلب و جذب آنها شوند، شك نيست كه در چنين شرايطي حركت هاي سالمي در مساجد شكل خواهد گرفت .

طرح محاسبه رايگان و يا حداقل هزينه هاي مساجد در مجلس بررسي مي شود نائب رئيس دوم كميسيون فرهنگي مجلس

حجت الاسلام ميرتاج الديني با تأكيد بر ضرورت حمايت دولت از مساجد به عنوان پايگاه هايي فرهنگي و انسان ساز ، از بررسي طرح محاسبه رايگان و يا حداقل هزينه هاي آب ، برق و گاز مساجد در مجلس شوراي اسلامي خبر داد . حجت الاسلام سيد محمدرضا ميرتاج الديني با يادآوري اين كه براي بسياري از مراكز فرهنگي ، با فعاليت هاي محدود و تأثيرگذاري هاي نه چندان مطلوب ، از سوي دولت هزينه مي شود، تأكيد كرد : در چنين شرايطي چرا براي مساجد كه به طور مسقيم و غيرمسقيم با اقشار مختلف مردم در ارتباط بوده و تأثيرات بسياري در سازندگي فكر و روح آنها دارند ، نبايد هزينه شود . حجت الاسلام ميرتاج الديني تصريح كرد : مساجد همواره و در هر شرايطي از كمك هاي مردمي برخوردارهستند ، اما اين به آن معنا نيست كه دولت خود را منفك از مردم بداند ، كمك دولت ، در واقع حمايت از كمك هاي مردمي در ارتباط با مساجد خواهد بود . عضو كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه در برخي از كشورهاي اسلامي دولت به طور مستقيم به مساجد كمك و از آنها حمايت مي كند ، گفت : در اين كشورها هزينه آب ، برق و گاز مساجد رايگان است . وي افزود : در همين راستا از سوي نمايندگان طرحي به مجلس ارائه شده كه در صورت تصويب ، هزينه هاي آب ، برق و گاز مساجد ايران نيز رايگان شده و يا حداقل با درصد پائين تر محاسبه شوند . حجت الاسلام ميرتاج الديني با اعلام اين كه طرح فوق هنوز به صحن علني مجلس نرفته و در كميسيون ها بررسي مي شود ، افزود : در اين ميان شك نيست مساجدي كه در روستاها و مناطق محروم كشور قرار داشته و به طور طبيعي از كمك هاي مردمي محروم هستند ، مي بايست از سوي دولت به خوبي حمايت شده و مسائل عمراني آنها مورد رسيدگي قرار گيرد . وي تأكيد كرد: با اختصاص اعتبار خاص از سوي دولت و مجلس به مساجد ، اين پايگاه هاي فرهنگي- معنوي به نحوي مطلوب تجهيز وتكميل شده و با برنامه هاي فرهنگي جديد و به روز ، براي استفاده جوانان آماده و مهيا خواهند بود كه اين امر يعني حضور هر چه بيشتر جوانان در مساجد ، فرهنگ سازي عميق ديني و معنوي جامعه را در پي خواهد داشت .