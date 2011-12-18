60 هزار شناسنامه مکانیزه دراستان مرکزی صادر شد

مهدی چقایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی شهرستانها مجهز به دستگاههای صدور شناسنامه مکانیزه شده است و در هشت ماهه نخست امسال 41 هزار شناسنامه مکانیزه صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از 19 هزار شناسنامه مکانیزه صادر شد، گفت: پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال به بیش از 50 هزار شناسنامه برسد.
وی تاکید کرد: اکنون فراخوانی برای تعویض شناسنامه برای همگان وجود ندارد و فقط افرادی که تغییراتی از جمله تغییر در نام و نام خانوادگی دارند می توانند با همراه داشتن شناسنامه سابق کارت ملی دو قطعه عکس با مراجعه به ادارات ثبت احوال استان نسبت به دریافت شناسنامه مکانیزه اقدام کنند.
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