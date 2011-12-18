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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۱

60 هزار شناسنامه مکانیزه دراستان مرکزی صادر شد

60 هزار شناسنامه مکانیزه دراستان مرکزی صادر شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی گفت: در راستای ارائه خدمات الکترونیکی به منظور رفاه حال شهروندان از سال گذشته تاکنون بیش از 60 هزار شناسنامه مکانیزه در استان صادر شده است.

مهدی چقایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی شهرستانها مجهز به دستگاههای صدور شناسنامه مکانیزه شده است و  در هشت ماهه نخست امسال 41 هزار شناسنامه مکانیزه صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از 19 هزار شناسنامه مکانیزه صادر شد، گفت: پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال به بیش از 50 هزار شناسنامه برسد.

وی تاکید کرد: اکنون فراخوانی برای تعویض شناسنامه برای همگان وجود ندارد و فقط افرادی که تغییراتی از جمله تغییر در نام و نام خانوادگی دارند می توانند با همراه داشتن شناسنامه سابق کارت ملی دو قطعه عکس با مراجعه به ادارات ثبت احوال استان نسبت به دریافت شناسنامه مکانیزه اقدام کنند.

کد مطلب 1486250

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