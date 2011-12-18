  1. استانها
  2. البرز
۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۳

پسندیده در گفتگو با مهر:

کمیته رسیدگی به وضعیت نیروگاه منتظر قائم تشکیل می شود

کمیته رسیدگی به وضعیت نیروگاه منتظر قائم تشکیل می شود

کرج - خبرگزاری مهر : مدیرکل محیط زیست استان البرز از تشکیل کمیته رسیدگی به وضعیت نیروگاه منتظر قائم در هفته جاری خبرداد.

حسین پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام نظر قطعی مسئولان درباره تعیین تکلیف قدیمی ترین و آلاینده ترین نیروگاه استان البرز بیان کرد : طبق آخرین پیگیریهای انجام شده، از طریق استانداری جلسه ویژه ای با حضور مسئولان شرکت گاز استان البرز مبنی برای تأمین گاز این نیروگاه تشکیل شد.

این مسئول در ادامه افزود: مسئولان امر در خصوص نیروگاه منتظر قائم مکلف بکارگیری سیستم پایش لحظه ای شده اند و ملزم به تعبیه دودکش های خروجی شده اند .

مدیر کل محیط زیست استان البرز بیان کرد: این اداره کل نیز باراه اندازی مرکز پایش لحظه ای به صورت 24 ساعته فعالیت های این نیروگاه را رصد خواهد کرد.

پسندیده در انتها اعلام کرد: به منظور رفع مشکل قطعی آلودگی نیروگاه منتظر قائم هفته آینده ، کمیته رسیدگی به وضعیت نیروگاه منتظر قائم تشکیل خواهد شد تا برای همیشه مشکل تولیدآلودگی این نیروگاه رفع گردد.

کد مطلب 1486253

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها