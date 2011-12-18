کمیته رسیدگی به وضعیت نیروگاه منتظر قائم تشکیل می شود

حسین پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام نظر قطعی مسئولان درباره تعیین تکلیف قدیمی ترین و آلاینده ترین نیروگاه استان البرز بیان کرد : طبق آخرین پیگیریهای انجام شده، از طریق استانداری جلسه ویژه ای با حضور مسئولان شرکت گاز استان البرز مبنی برای تأمین گاز این نیروگاه تشکیل شد.

این مسئول در ادامه افزود: مسئولان امر در خصوص نیروگاه منتظر قائم مکلف بکارگیری سیستم پایش لحظه ای شده اند و ملزم به تعبیه دودکش های خروجی شده اند .

مدیر کل محیط زیست استان البرز بیان کرد: این اداره کل نیز باراه اندازی مرکز پایش لحظه ای به صورت 24 ساعته فعالیت های این نیروگاه را رصد خواهد کرد.

پسندیده در انتها اعلام کرد: به منظور رفع مشکل قطعی آلودگی نیروگاه منتظر قائم هفته آینده ، کمیته رسیدگی به وضعیت نیروگاه منتظر قائم تشکیل خواهد شد تا برای همیشه مشکل تولیدآلودگی این نیروگاه رفع گردد.