به گزارش خبرنگار مهر، ۶ تن از اسرای آزاد شده اخیر و فواد الرزام قدیمیترین اسیر مقاومت فلسطین به همراه عطاءالله ابوسبح وزیر اسرا و فتحی حماد وزیر کشور دولت حماس که روز گذشته وارد ایران شدند امروز به قم سفر میکنند.
در این کاروان فؤاد الرازم (قدیمیترین اسیر فلسطینی که ۳۰ سال در بند رژیم صهیونیستی بوده)، شعبان حسونة، مجدی حماد، رائد الح لاق، فاطمة الزق اسیره فلسطینی که در عملیات استشهادی شرکت داشته، یوسف الزق ۹ ساله فرزند خانم الزق که در زندان رژیم صهیونیستی به دنیا آمده است و احمد سلمان مسئول دفتر وزیر کشور دولت حماس حضور دارند.
این افراد پس از زیارت بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) با حجتالاسلام سید محمد سعیدی تولیت آستانه کریمه اهل بیت(ع) و آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی دیدار و گفتگو خواهند کرد.
شرکت در مراسم گرامیداشت مقاومت اسرای فلسطینی از دیگر برنامههای این کاروان از که این مراسم ساعت 18 امروز در سالن همایشهای مدرسه معصومیه(س) قم برگزار میشود.
در این مراسم دکتر نجفعلی حبیبی مشاور عالی جامعة المصطفی العالمیه به سخنرانی و فواد الرزام به خاطره گویی خواهند پرداخت.
قم - خبرگزاری مهر: دو تن از وزرای حماس و اسرای آزاد شده اخیر با آیتالله العظمی جوادی آملی و حجتالاسلام سعیدی دیدار میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر، ۶ تن از اسرای آزاد شده اخیر و فواد الرزام قدیمیترین اسیر مقاومت فلسطین به همراه عطاءالله ابوسبح وزیر اسرا و فتحی حماد وزیر کشور دولت حماس که روز گذشته وارد ایران شدند امروز به قم سفر میکنند.
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