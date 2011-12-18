بزرگترین مجتمع گردشگری آب درمانی ایران بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در آستانه برگزاری دومین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی افزود: آذربایجان شرقی در این کنفرانس بین المللی که در شهر مقدس مشهد برگزار می شود حضور داشته و به معرفی زیرساخت های گردشگری سلامت که با حمایت سازمان میراث فرهنگی استان و توسط بخش خصوصی ایجاد شده خواهد پرداخت.

وی تاکید کرد: یکی از این پروژه ها مجتمع عظیم گردشگری و آب درمانی آبگرم "متعلق" روستای آبش احمد شهرستان کلیبر آذربایجان شرقی است.

دبیر ستاد دایمی تسهیلات سفر استان افزود: ساخت این مجتمع سرپوشیده مجهز سال 88 توسط سرمایه گذار بخش خصوصی آغاز شده بود.

وی بیان کرد: فاز نخست این مجتمع علاوه بر واحدهای تجاری شامل استخر سرپوشیده با سقف متحرک زنانه و مردانه و سونا و جکوزی، مجموعه رستوران، بوفه و کافی شاپ، سالنهای ورزشی و بدن سازی، فضای بازی کودک و رختکن های مجهز است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی تشریح کرد: زیربنای این مجموعه هشت هزار و 500 متر مربع بوده که فاز اول مجموعا به مساحت 12 هزار و 870 متر مربع در چهار طبقه ساخته شده است.

محمدی با اشاره به گسترش این مجموعه و افزایش امکانات اقامتی در آینده، بیان کرد: تا کنون مبلغ 160 میلیارد ریال برای ساخت این مجموعه هزینه شده و فاز دوم به مساحت 27 هزار متر مربع برای ساخت محوطه و اماکن اقامتی ساخته می شود.

وی "متعلق" را روستایی دارای قدمت بسیار طولانی و ییلاقی معرفی کرد و گفت: این روستا دارای جاذبه های طبیعی مانند تفرجگاه های حاشیه روستا، باغات میوه، چشمه آب گرم معدنی، چشمه آب گرم یل سویی، آب گرم قوتور سویی، آب گرم کندی و قلعه تاریخی پشتو و مسجد قدیمی است که همه ساله پذیرای گردشگران بسیاری می شود.

محمدی فصول گردشگری منطقه آبگرم متعلق را هر چهار فصل عنوان کرد و گفت: کمپ اقامتی، هتل، رستوران سنتی، بوفه، فروشگاه صنایع دستی، مراکز خدماتی، شهر سلامت، کمپ های موقت و نمایشگاه های دائمی از جمله مهمترین موارد قابل سرمایه گذاری در این منطقه هستند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اضافه کرد: ایجاد تاسیسات ورزش های آبی و طبیعت گردی و ورزش های کوهستانی قابلیت ها و فرصت های بی نظیر منطقه هستند که سازمان میراث فرهنگی، زیر ساخت های لازم برای سرمایه گذاری در آنها را فراهم کرده است.

محمدی با اشاره به سرمایه گذاری های قابل توجه بخش خصوصی در کلیبر یادآور شد: ایجاد تله کابین و مجتمع های بین راهی، توسعه راه های ارتباطی و بیش از پنج هتل با استانداردهای بالا بخشی از زیرساخت ها و امکانات رفاهی ایجاد شده در منطقه کلیبر به شمار می رود.

وی همچنین از کلیبر و جنگلهای ارسباران به عنوان مهمترین مناطق نمونه گردشگری استان یاد کرد و گفت: این منطقه به دلیل دارا بودن طبیعت بکر، آب و هوای مطبوع در تابستان، امکانات گردشگری و بسیاری از مواهب بی شمار الهی همواره یکی از مهمترین مناطق برای حضور گردشگران به شمار رفته است.