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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۵

برای حضور در کارگاه شعر/

عبدالجبار کاکایی به اراک می آید

عبدالجبار کاکایی به اراک می آید

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان مرکزی گفت: به همت واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان مرکزی کارگاه ترانه با حضور استاد عبدالجبار کاکایی برگزار می شود و این هنرمند به اراک می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه روز یک شنبه 27 آذر ماه راس ساعت 15 در محل نگارخانه حوزه هنری استان مرکزی برگزار می شود.

عبدالجبار کاکایی فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی فعالیت های او  بیشتر در زمینه سرودن شعر، نقد و بررسی، اجرای برنامه های ادبی در صدا و سیما و فعالیت در مطبوعات است.

همچنین از وی مقالات و نقدهای فراوانی پیرامون شعر این روزگار در مطبوعات درج شده است.

کاکایی تا کنون در برخی از همایش های سراسری شعر که در سطح کشور برگزارشده به عنوان دبیر، مدیر اجرایی و عضو هیئت علمی مسئولیت داشته است.

آوازهای واپسین، مرثیه روح، سالهای تاکنون، مجموعه شعر، حتی اگر آیینه باشی (مجموعه شعر)، نگاهی به شعر معاصر ایران (نقد و بررسی) و بررسی تطبیقی ادبیات پایداری جهان آثار منتشر شده از این شاعراست.
 
 

کد مطلب 1486258

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