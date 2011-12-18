استان مرکزی سال پر برکتی پیش رو دارد

محمد ناصر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارش های باران در استان مرکزی در حد نرمال بوده است و پیش بینی سال زراعی خوبی داریم.

وی با بیان اینکه، میانگین کل بارش سال زراعی باید به 286 میلی متر برسد، گفت: تاکنون 36 درصد این بازندگی نازل شده است و تا پایان فصل مابقی آن حاصل می شود.

وی با اشاره به اینکه میزان بارش ها در اراک، در این مدت، 100 و نیم میلی متر بوده است گفت: تاکنون بیش از 101 میلی متر بارندگی داشته ایم.

هاشمی، بیشترین بارندگی ها در تفرش با 104 میلی متر وکمترین را مربوط به محلات با 71 میلی متر عنوان کرد.



