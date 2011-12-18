فولاد و پرسپولیس در نوزدهمین رویارویی لیگ برتری

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فولاد و پرسپولیس عصر روز دوشنبه در هفدهمین هفته از رقابتهای لیگ برتر به مصاف هم می روند تا نوزدهمین رویارویی خود در تاریخ این بازیها را به نمایش بگذارند.

این دو تیم تاکنون در 18 مسابقه در چارچوب مسابقات لیگ برتر به مصاف هم رفته اند که حاصل آن شش برد برای فولاد خوزستان، هفت برد برای پرسپولیس و پنج تساوی بوده است. در مجموع این دیدارها، فولادیها 21 بار موفق به گشودن دروازه پرسپولیس شده اند و در مقابل، 22مرتبه هم دروازه خود را گشوده شده دیده اند.



هر یک از دو تیم تاکنون دو بار در زمین حریف به برتری رسیده اند و به عبارت دیگر، سابقه دو شکست خانگی برابر یکدیگر را در کارنامه دارند. آخرین بار، این دو تیم در دیدار برگشت لیگ برتر دهم در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم رفتند که حاصل آن، برتری 1-3 سرخپوشان تهران بود.



از مجموع 9 مسابقه ای که این دو تیم تاکنون در تهران برگزار کرده اند، فولادی ها دو بار میزبان خود را شکست داده، دو بار با آنها به تساوی رسیده اند و در پنج بازی نیز تن به شکست داده اند. در 9 مسابقه برگزار شده در اهواز نیز فولادی ها چهار بار موفق به شکست قرمزپوشان پایتخت شده اند، سه بار در مقابل این تیم به تساوی رسیده اند و دو شکست نیز در سابقه خود دارند.



نتایج کامل دیدارهای مستقیم دو تیم در چارچوب رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور به این شرح است:



لیگ برتر دهم:

بازی رفت: فولاد خوزستان یک - پرسپولیس تهران یک

بازی برگشت: پرسپولیس تهران 3 - فولاد خوزستان یک



لیگ برتر نهم:

بازی رفت: فولاد خوزستان صفر – پرسپولیس تهران صفر

بازی برگشت: پرسپولیس تهران یک – فولاد خوزستان صفر



لیگ برتر هشتم:

بازی رفت: فولاد خوزستان 3 – پرسپولیس تهران 2

بازی برگشت: پرسپولیس تهران یک – فولاد خوزستان صفر



لیگ برتر هفتم:

فولاد خوزستان در این فصل ، در لیگ دسته اول به میدان می رفت.



لیگ برتر ششم:

بازی رفت: فولاد خوزستان صفر - پرسپولیس تهران صفر

بازی برگشت: پرسپولیس تهران 2 – فولاد خوزستان یک



لیگ برتر پنجم:

بازی رفت: فولاد خوزستان یک – پرسپولیس تهران صفر

بازی برگشت: پرسپولیس تهران 2 – فولاد خوزستان 3



لیگ برتر چهارم:

بازی رفت: فولاد خوزستان 3 – پرسپولیس تهران یک

بازی برگشت: پرسپولیس تهران صفر - فولاد خوزستان 2



لیگ برتر سوم:

بازی رفت: پرسپولیس تهران یک - فولاد خوزستان صفر

بازی برگشت: فولاد خوزستان یک - پرسپولیس تهران صفر



لیگ برتر دوم:

بازی رفت: پرسپولیس تهران 3- فولاد خوزستان 3

بازی برگشت: فولاد خوزستان صفر - پرسپولیس تهران 2



لیگ برتر اول:

بازی رفت: پرسپولیس تهران یک – فولاد خوزستان یک

بازی برگشت: فولاد خوزستان یک – پرسپولیس تهران 2