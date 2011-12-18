دارالشفاهایی نیازمند درمان/ تجارت عطاریهای همدان با داروهای غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه برخی عطاری‌ها که روزگاری به عنوان دارالشفای بیماران بودند به محل فروش موادشیمیایی غیرمجاز و تبلیغات مختلفی از جمله درمانِ تضمینی اعتیاد، لاغری، چاقی‌ و... تبدیل شده‌اند.

امروز به هر جای همدان که سر می زنی، در هر خیابان حداقل به دو یا سه عطاری و محل فروش و عرضه داروهای گیاهی برخورد می کنی، فروشگاه هایی که بر روی در و دیوار آن، بریده های مقوایی و تبلیغات جالب توجه به چشم می خورد و تبلیغاتی همچون داروهای چاقی و لاغری، داروی رفع چروک، عصاره جوانی و... نظر هر شهروندی را به سوی خود جلب می کند.

پای برخی شیادان به عرضه توزیع گیاهان دارویی باز شده است

متاسفانه این روزها در شرایطی که عرضه گیاهان دارویی می تواند حرفه ای مناسب تلقی شود و به فرهنگسازی برای مصرف گیاهان دارویی منجر شود پای برخی شیادان نیز به این عرصه باز شده و مصرف مواد شیمیایی غیرمجاز از سوی آنها تبلیغ می شود.

آنچه جای تامل دارد اینکه این اتفاق در حالی می‌افتد که طب مدرن هم با وجود انواع تشخیص‌های مختلف که به کمک دستگاه‌های پیشرفته انجام می شود در درمان انواع برخی بیماری‌ها انگشت تعجب به دهان می‌برد و در برخی از آنها با آزمون و خطا برخورد می‌کند.

و اما در پی گفتگو با شماری از افرادی که برای درمان مشکلات خود پا به عطاری ها می گذارند، راهی یکی از این مراکز شدیم.

جوان 25 ساله‌ای که برای چاق شدن به این عطاری مراجعه کرده بود، گفت: به پیشنهاد عطار برای چاق شدن پودری دست‌ساز که به گفته خودش هیچ عوارضی ندارد و کاملا گیاهی است و می‌تواند هشت تا 10 کیلو ماهانه وزن را زیاد کند استفاده کردم به طوری که نیم ساعت قبل از غذا یک قاشق مرباخوری از این پودر استفاده می‌کردم تا اینکه پس از مدتی به طرز وحشتناکی هنگام غذا خوردن گرسنه‌ام می‌شد و اشتهایم بالا می‌رفت و پس از چندماه 20 کیلو چاق شدم.

عوارض داروهای تقلبی دامن بیماران را می گیرد

وی که تمایلی به ذکر نامش نداشت، افزود: متاسفانه عوارضی از جمله اضطراب شدید، خواب رفتگی پاها و بالا رفتن چربی خون هم با مصرف این دارو به سراغم آمد که همین امر موجب قطع مصرف این دارو شد.

منا امامی نیز که برای مشکل کم خوابی به این مرکز مراجعه کرده بود، گفت: برای نخستین بار تصمیم به استفاده از داروهای گیاهی دارم.

وی که مدت هفت ماه است به این بیماری مبتلا شده، ادامه داد: برای درمان مشکلم در ابتدا به پزشک مراجعه کردم ولی تاکنون نتیجه قابل قبولی دریافت نکرده ام به همین علت به پیشنهاد یکی از دوستان استفاده از گیاهان دارویی را انتخاب کردم.

وی که در سئوال از ما در خصوص علت تهیه گزارش از این مرکز، شنونده پاسخی تا حدودی منطقی بود، گفت: تاکنون راجع به عوارض مصرف داروهای گیاهی اطلاعات چندانی در اختیار مردم قرار نگرفته و به همین علت استقبال از این داروها روز به روز در حال افزایش است.

برخی داروهای گیاهی غیرمجاز می تواند مرگ آور باشد

در این خصوص یکی از کارشناسان فعال در داروخانه های استان همدان گفت: داروهایی که عمدتا توسط افراد و غیرمتخصص عرضه می شود کارآیی ندارد و حتی در برخی موارد نیز خطرناک است.

محمد امیری با بیان اینکه چند سالی است که افرادی به این عرصه به دلیل سودی که عاید عرضه کنندگان می کند رو آورده اند، افزود: تا زمانی که دولت این حرفه را ساماندهی نکند باید انتظار این گونه رفتارها را داشت.

امیری ادامه داد: داروهایی که تحت عناوین چاقی، لاغری، جوانی و ترک اعتیاد در مراکز غیرمجاز و ناشناخته به مردم عرضه می شود بسیار خطرناک و گاه مرگ آور است و در پاره ای از مراکز افراد سودجو از گیاهان، ترکیباتی می سازند که حتی خود از خواص، مضرات و عوارض آن آگاهی ندارند.

وی با اشاره به گسترش فرهنگ شهرنشینی و عوارض خاص این نوع زندگی که در پی آن انواع اعتیادها و چاقی‌ها از یک طرف و کمردردها مشکلات دیگر از طرف دیگر اتفاق می افتد، گفت: این امر موجب شده تا برخی از مردم برای درمان بیماری ‌خود به عطاری‌های قدیم متوسل می‌شوند.

امیری با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی عطاری‌ها در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و حتی برخی از عطاری‌ها به اسم داروی گیاهی از اعتماد مردم سوءاستفاده می‌کنند، افزود: در برخی موارد عوارضی ایجاد شده ناشی از مصرف انواع داروهای گیاهی تا پایان عمر گریبان فرد را می گیرد.

برخی عطاری ها مواد شیمیایی مضر را با گیاهان ترکیب می کنند

یکی از پزشکان نیز با بیان اینکه برخی عطاری‌ها مواد شیمیایی مضر وارد گیاهان دارویی می‌کنند که مصرف آن عوارض جانبی دارد، گفت: فروش داروهای چاقی و لاغری و اعتیاد و تبلیغ آن‌ها در عطاری‌ها کاملا غیرقانونی است.

عباس عبادی افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد دیده می‌شود که عطاری‌ها از فرمول‌ها و موادی استفاده می‌کنند که کاملا شیمیایی است و عوارض جانبی زیادی دارد.

عبادی اظهار داشت: افرادی که بدون تخصص در امور پزشکی دخالت می‌کنند باید مجازات شوند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه در عطاری‌ها هم طبابت صورت می‌گیرد و هم دارو تجویز و به فروش می‌رسد، گفت: متأسفانه در حال حاضر عطاری‌ها به عنوان داروخانه‌ معروف شده اند.

عبادی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد عطاری‌ها از تعداد داروخانه‌ها بیشتر است، گفت: متاسفانه نظارتی بر روی این مراکز وجود ندارد.

در این خصوص رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار داشت: نظارت بر عطاری های فعال در استان همدان از طریق حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود.

پراکندگی عطاری ها در همدان نظارت را مشکل کرده است

رضا صفی آریان با بیان اینکه به خاطر پراکندگی گسترده مراکز عطاری در استان همدان نظارت کامل بر این مراکز انجام نمی شود، گفت: باید با ایجاد کارخانه های داروسازی استاندارد از فعالیت مراکز غیرمجاز فروش داروهای گیاهی جلوگیری کرد.

صفی آریان با تاکید بر تهیه و ساخت گیاهان دارویی استاندارد، گفت: در ساخت داروهای گیاهی باید از آلوده نبودن دارو به قارچهای میکروبی و سایر آلودگیها مطمئن بود.

وی با اشاره به اینکه این برنامه در اولویت های وزارت بهداشت و درمان است، گفت: با راه اندازی طب سنتی در برخی دانشگاه های کشور زمینه برای تحقق این امر مهیا شده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز گفت: ارائه داروهای غیرمجاز در عطاری های استان همدان پیگیرد قضایی می شود.

عطاری ها نباید در امر پزشکی دخالت کنند

علی اصغر وحیدی نیا اظهار داشت: عطاری ها نباید در امر پزشکی دخالت کنند و نباید فرآورده های غیرمجاز گیاهی را در اختیار مردم قرار دهند.

وحیدی نیا افزود: عطاری ها فقط می توانند فرآورده های فله ای را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

وی با بیان اینکه محل عرضه دارو تنها داروخانه است، اظهار داشت: در صورت مشاهده تخلف از سوی عطاری های فعال در استان همدان، متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.

با این تفاسیر با وضعیت فعلی نظارت بر عطاری ها، روزانه ده ها نوع داروی گیاهی دست ساز که بعضا در شرایط کاملا غیربهداشتی تهیه و عرضه می شود به دست مصرف کنندگان ساده لوحی می رسد که می خواهند یک شبه خوش هیکل، جوان، چاق یا لاغر شوند و از درد بیماری یا اعتیاد خلاصی یابند. حال در این میان چند نفر مسموم می شوند یا جان خود را از دست می دهند خدا می داند!