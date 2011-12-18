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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

هفته هفدهم بوندس‌لیگا/

دورتموند و شالکه جشنواره گل به راه انداختند/ شکست خانگی بایرلورکوزن

دورتموند و شالکه جشنواره گل به راه انداختند/ شکست خانگی بایرلورکوزن

در هفته پایانی از نیم فصل نخست مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان شب گذشته 6 دیدار برگزار شد که طی آن تیمهای بالای جدولی دورتموند و شالکه مقابل حریفان خود به پیروزی‌های پر گل دست یافتند.

به گزار ش خبرگزاری مهر، دورتموند قهرمان فصل گذشته در خانه فرایبورگ، این تیم را با نتیجه 4 بر یک مغلوب کرد. شالکه هم با هت تریک "رائول گونزالس"، مهاجم اسپانیایی خود با نتیجه 5 بر صفر وردربرمن را در هم کوبید.

دیشب همچنین تیم بایرلورکوزن در ورزشگاه "بای آره‌نا" با نتیجه 3 بر صفر مغلوب نورنبرگ شد تا یک شکست سنگین دیگر در کارنامه "رابین دات"، سرمربی فصل جاری این تیم ثبت شود.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:
* هوفنهایم یک - هرتابرلین یک
گلها: سجاد صالیحوویچ (22) برای هوفنهایم و رومن هوبنیک (90) برای هرتابرلین

* بایرلورکوزن صفر - نورنبرگ 3
گلها: دانیل دیداوی (8)، ینس هگلر (22) و توماس پکارت (73)

* هامبورگ یک - آوگسبورگ یک
گلها: پائولو گوئه‌ررو (66) برای هامبورگ و تورستن ارل (63) برای آوگسبورگ

* فرایبورگ یک - بروسیا دورتموند 4
گلها: یان روسنتال (34) برای فرایبورگ و روبرت لواندوفسکی (7 و 69)، ایلکای گوندوگان (43) و کوین گراسکروتس (59) برای دورتموند

* ولفسبورگ یک - اشتوتگارت صفر
گل: سباستین پولتر (74)

* شالکه 5 - وردربرمن صفر
گلها: رائول گونزالس (16، 20 و 63)، پاپادوپولوس (68) و کلاوس یان هونتلار (70)

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 37 امتیاز
2- دورتموند 34 امتیاز - تفاضل گل 23+
3- شالکه 34 امتیاز - تفاضل گل 16+
4- مونشن گلادباخ 30 امتیاز (یک بازی کمتر)
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16- کایزرسلاترن 15 امتیاز - تفاضل گل 8- (یک بازی کمتر)
17- آگسبورگ 15 امتیاز - تفاضل گل 13-
18- فرایبورگ 13 امتیاز

- هفته هفدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* کایزرسلاترن - هانوفر
* مونشن گلادباخ - ماینتس

کد مطلب 1486291

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