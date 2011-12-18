دورتموند و شالکه جشنواره گل به راه انداختند/ شکست خانگی بایرلورکوزن

به گزار ش خبرگزاری مهر، دورتموند قهرمان فصل گذشته در خانه فرایبورگ، این تیم را با نتیجه 4 بر یک مغلوب کرد. شالکه هم با هت تریک "رائول گونزالس"، مهاجم اسپانیایی خود با نتیجه 5 بر صفر وردربرمن را در هم کوبید.

دیشب همچنین تیم بایرلورکوزن در ورزشگاه "بای آره‌نا" با نتیجه 3 بر صفر مغلوب نورنبرگ شد تا یک شکست سنگین دیگر در کارنامه "رابین دات"، سرمربی فصل جاری این تیم ثبت شود.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* هوفنهایم یک - هرتابرلین یک

گلها: سجاد صالیحوویچ (22) برای هوفنهایم و رومن هوبنیک (90) برای هرتابرلین

* بایرلورکوزن صفر - نورنبرگ 3

گلها: دانیل دیداوی (8)، ینس هگلر (22) و توماس پکارت (73)

* هامبورگ یک - آوگسبورگ یک

گلها: پائولو گوئه‌ررو (66) برای هامبورگ و تورستن ارل (63) برای آوگسبورگ

* فرایبورگ یک - بروسیا دورتموند 4

گلها: یان روسنتال (34) برای فرایبورگ و ر وبرت لواندوفسکی (7 و 69)، ایلکای گوندوگان (43) و کوین گراسکروتس (59) برای دورتموند

* ولفسبورگ یک - اشتوتگارت صفر

گل: سباستین پولتر (74)

* شالکه 5 - وردربرمن صفر

گلها: رائول گونزالس (16، 20 و 63)، پاپادوپولوس (68) و کلاوس یان هونتلار (70)

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 37 امتیاز

2- دورتموند 34 امتیاز - تفاضل گل 23+

3- شالکه 34 امتیاز - تفاضل گل 16+

4- مونشن گلادباخ 30 امتیاز (یک بازی کمتر)

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16- کایزرسلاترن 15 امتیاز - تفاضل گل 8- (یک بازی کمتر)

17- آگسبورگ 15 امتیاز - تفاضل گل 13-

18- فرایبورگ 13 امتیاز

- هفته هفدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* کایزرسلاترن - هانوفر

* مونشن گلادباخ - ماینتس