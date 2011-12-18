276 دستگاه ماشین برفروب در جاده های همدان مستقر شد

میرکمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به همراه این دستگاهها 540 نیروی انسانی در محورهای استان همدان مستقر شدند.

وی با بیان اینکه تیم های راهداری با دریافت اطلاعات هواشناسی و مطلع شدن از وضعیت جوی استان همدان و دریافت خبر آغاز بارش برف، به حالت آماده باش درمی آیند، گفت: با شروع بارش برف افراد مستقر در اکیپ ها در پست های مورد نظر حضور می یابند.

میرجعفریان از پخش دو هزار تن شن و نمک در جاده های همدان خبر داد و گفت: این فرآیند در دو مرحله به منظور جلوگیری از یخ زدن سطح جاده های استان همدان انجام شده است.

وی افزود: این میزان شن و نمک که نسبت آنها 30 درصد نمک و 70 درصد شن است به صورت مخلوط در دو مرحله پخش شده است.

مدیرکل راه و ترابری استان همدان اضافه کرد: با شدت گرفتن برف و سفید شدن سطح جاده ها عملیات نمک پاشی قطع و کار برف روبی آغاز و تا زمان کاهش برف ادامه دارد.

وی ادامه داد: 15 دستگاه خودروی نمک پاش راه و ترابری دارای سیستم مکانیزه است و نیازی به حضور کارگر در پشت خودرو برای پخش شن و نمک وجود ندارد.

میرجعفریان افزود: این خودرو با سرعت 40 تا 50 کیلومتر در ساعت حرکت و با زاویه ای مشخص شن و نمک را در سطح جاده پخش می کند.

مدیرکل راه و ترابری همدان اضافه کرد: 150 نفر نیز کار نمک پاشی را به صورت دستی انجام می دهند.