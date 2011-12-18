250 همدانی عضو بانک خون بندناف کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی گودرزی سروش شامگاه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: سه بیمارستان در این زمینه در شهرستان همدان فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف در همدان، افزود: این مرکز، نگهداری سلول‌های بنیادی خون بند ناف برای دستیابی هرچه بیشتر به قابلیت‌های سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌ها و تولید اندام‌های حیاتی و دانش مهندسی بافت متمرکز را عهده دار است.

اهدای خون بند ناف در استان همدان نیازمند فرهنگسازی است

وی با تأکید بر فرهنگ سازی اهدای خون بند ناف در استان همدان اظهار داشت: برگزاری سمیناری با همکاری پژوهشکده رویان و دانشگاه علوم‌پزشکی همدان در سال آینده قدمی در فرهنگ‌سازی این امر خواهد بود.

گودرزی سروش با بیان اینکه هزینه قرارداد اولیه برای بانک خون بند ناف 800 هزار تومان است، افزود: هر سال نیز 104 هزار تومان برای نگهداری آن دریافت می‌شود که تا پایان سال 89، 250نفر از مردم همدان در این بانک عضو شده‌اند.

وی ادامه داد: مسئولان استان همدان باید برای ایجاد بانک نگهداری خون در همدان کمک کنند، چرا که فقط یک مرکز در تهران وجود دارد و با کمک مسئولان باید چنین مرکزی در سایر استان‌ها نیز تشکیل شود.

جهاد دانشگاهی رسالت تبدیل ایده به عمل و علم به ثروت را برعهده دارد

گودرزی سروش با بیان اینکه جهاد دانشگاهی به عنوان حلقه مفقوده ارتباط بین مراکزعلمی و صنعتی، رسالت تبدیل ایده به عمل و علم به ثروت را برعهده دارد، افزود: توسعه فرهنگ پژوهش و کارهایی که منجر به امور خیر می‌شود در حوزه وظایف جهاد دانشگاهی است.

رئیس جهاد دانشگاهی همدان از مبادله موافقت‌نامه راه اندازی مرکز رشد خبر داد و گفت: راه اندازی مرکز رشد اقماری جهاد دانشگاهی از برنامه‌های سال 91 به شمار می‌آید.

گودرزی سروش ایجاد مرکز تحقیقات و کشت گیاهان دارویی، ایجاد مرکز کلینیک تخصصی، ایجاد بنیاد وحدت حوزه و دانشگاه و ایجاد یک شعبه از پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری را از اهداف جهاد دانشگاهی همدان بیان کرد.

سه هزار مترمربع زمین برای احداث ساختمان جهاد دانشگاهی همدان اختصاص یافت

رئیس جهاد دانشگاهی همدان از اختصاص زمینی به مساحت سه هزار مترمربع برای احداث ساختمان جهاد دانشگاهی در شهرک مدنی همدان خبر داد و افزود: عملیات اجرایی این ساختمان با استفاده از نمادها و الگوهای شهر همدان در سال آینده آغاز خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه باید سه درصد از اعتبارات در امر پژوهش صرف شود، اعلام کرد: جهاد دانشگاهی این توانایی و آمادگی را دارد تا به صورت متمرکز یک تا یک و نیم درصد از این اعتبارات را کسب کرده و به دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

رئیس جهاد دانشگاهی همدان شرط رسیدن به این اهداف را داشتن نیروهای متخصص و وجود مکان و فضای مطلوب عنوان کرد.