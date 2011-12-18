به گزارش خبرنگار مهر، دفتر آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی در شهرستان ری به منظور پاسخگویی به مسائل شرعی و احکام، استفتائات و نیازهای علمی، فرهنگی و اجتماعی مردم، شامگاه شنبه با حضور جمعی از علما و اساتید حوزه علمیه طی مراسمی افتتاح شد.

مدیر مؤسسه "اسراء" در این مراسم طی سخنانی گشایش این دفتر را در کنار بارگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و امامزاده‌گان واجب التعظیم بسیار مغتنم دانست و افزود: این دفتر ویژه پاسخگویی به مسایل شرعی و دینی نیست بلکه سعی شده با مدیریت و استفاده از روحانیت مجرب در این مکان، به سئوالات علمی و تخصصی طلاب جوان و دانشجویان و مدرسان حوزه‌ های علمیه به ‌ویژه جوانان جویای علم و معرفت پاسخهای لازم ارائه شود.

حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی تصریح کرد: علت تأسیس این دفتر در شهرری وجود روحانیون و طلاب فراوان در این منطقه است که سعی می شود نسبت به رفع اشکالات و استفاده از نظرات آیت‌الله جوادی آملی در پاسخگویی‌ به مسائل، اقدامهای لازم به عمل آید.

وی ادامه داد: با توجه به بیداری اسلامی و قرار گرفتن در برهه ‌ای از تحولات دنیای اسلام، ضرورت این امر از سوی آیت الله جوادی آملی بلامانع تشخیص داده شده و این دفتر با توجه به جمعیت 900 هزار نفری منطقه تاسیس شد.

مراسم افتتاحیه دفتر آیت‌الله عبدالله جوادی آملی از مراجع حوزه علمیه قم با حضور جمعی از علما، ائمه جمعه و جماعات شهرری و قم، مدیران و استادان حوزه‌ های علمیه و جمعی از مسئولان ارشد شهرستان ری برگزار شده و حجت ‌الاسلام سید نظام امامی به‌عنوان نماینده آیت‌ الله عبدالله جوادی آملی در شهرری معرفی شد.

دفتر آیت‌الله العظمی جوادی آملی در شهرری، خیابان 24 متری(رازی)، کوی مسلم بن عقیل واقع شده است.