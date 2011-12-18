ابراهیم حسنبیگی که به گفته خودش این روزها رحل اقامت در مالزی افکنده است تا فرصت بهتر و بیشتر نوشتن را پس از بازنشستگی از آموزش و پرورش به دست آورد، در گفتگویی با خبرنگار مهر درباره اینکه امروز پس از یک سال دوری از وطن آیا به خواسته مورد نظرش دست یافته است؟ گفت: به لطف خدا در مالزی فرصت را از دست ندادم و این یک سال کارم نوشتن بود و رمان «قدیس» را که نیمه کاره بود، تمام کردم و به نشر نیستان سپردم که به زودی چاپ میشود.
وی ادامه داد: سال قبل رمانی از من به نام «صوفی و چراغ جادو» چاپ شد که به عنوان کتاب فصل هم تقدیر شد و ناشرش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود و امسال جلد دومش را به پایان بردم و برای چاپ به کانون دادهام.
نویسنده رمان «ریشه در اعماق» درباره دیگر کارهای جدیدی که در این فاصله نوشته است، بیان کرد: در همین مدت یک سال یک مجموعه 10 جلدی کودکان به نام «داستانهای اشکان و اشکانه» نوشتم که این مجموعه را به انتشارات سوره مهر دادهام که قرار است به زودی چاپ شود.
حسن بیگی افزود: البته یک مجموعه 10 جلدی برای مخاطب کودک به نام «یک کلاغ چهل کلاغ» نوشتهام که قرار است اول به زبان انگلیسی در مالزی چاپ شود و این مجموعه در حال تصویرگری و ترجمه متن است. همچنین این کتاب بعدها در ایران و سایر کشورها نیز به چاپ خواهد رسید.
به گفته وی، قرار است داستان 10 جلدی «یک کلاغ چهل کلاغ» به 40 جلد برسد و نگارش آن به مرور انجام خواهد گرفت.
وی درباره یکی از آثار قبلیاش برای کودکان اینگونه توضیح داد: قبلاً یک جلد داستان کودکان به نام «ماهی طلایی و ماهی نقرهای» چاپ کرده بودم که به تازگی چهار جلد دیگر برای آن نوشتم و به یک مجموعه 5 جلدی تبدیل شده که در حال تصویرگری است و یک ناشر مالایی و یک ناشر اندونزیایی برای چاپ آن ابراز تمایل کردهاند.
حسنبیگی با اشاره به اینکه نگارش یک رمان جدید را آغاز کرده است، توضیح بیشتر درباره این اثر جدید را به آینده موکول کرد.
از وی درباره اینکه در این یک سال که در ایران نبوده است، پرسیدم که چقدر توانسته برای انتشار آثارش در دیگر کشورها تلاش کند. حسنبیگی توضیح داد: در عین حال از فرصت حضور در خارج از کشور استفاده کرده و مشغول رایزنی با ناشران مختلف جهان برای ترجمه و فروش رایت آثارم هستم که در همین راستا ترجمه رمان «محمد» توسط شقایق قندهاری در حال انجام است. ناشر مالزیایی و یک ناشر اندونزیایی و ناشری در لندن منتظر اتمام ترجمه هستند تا آن را چاپ کنند.
این منتقد ادبی اشاره کرد: از 20 سال پیش انتظار این سالها را میکشیدم تا حرفهام نویسندگی باشد و تمام وقت بنویسم و خدا را شکر میکنم که این فرصت قبل از رسیدن اجل فراهم شد.
حسن بیگی در مورد زندگی در مالزی نیز گفت: همه جای این کره خاکی، زمین خداست و خداوند روزی بندهاش را هر کجا که باشد تامین میکند. هر چند دوری از وطن مشکلاتی دارد و دلتنگیهایی را دامن میزند، اما چون فرصت خوبی برای نوشتن و آرامش روحی دارم با مشکلات روحی و مالیاش میسازم تا فرصت نوشتن را از دست ندهم و من فکر میکنم همین کافی است که راضی باشم و مشکلات زندگی در غربت را نادیده بگیرم.
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