5 دانش آموز از آتش سوزي مدرسه سفيلان جان سالم به در بردند

نصرالله ترابي درباره حادثه مدرسه ابتدايي روستاي "سفيلان" از توابع بخش خان ميرزا واقع شهرستان لردگان گفت : پس از آتش گرفتن بخاري كلاس دوم و سوم اين مدرسه كه خالي از دانش آموز بوده معلم كلاس چهارم و پنجم سعي در خارج كردن بخاري از ساختمان داشته كه در راهرو با وسايل و اشياء موجود برخورد و آتش به ظرف نفت سفيد موجود سرايت مي كند.

وي با تاكيد بر اينكه از 13 دانش آموزي كه فوت شده 7 نفر دختر و 6 نفر پسر بودند ، گفت : به غير از معلم كلاس كه دچار سوختگي بالاي 80 درصد شده و هم اكنون در بيمارستان است فرد ديگري مصدوم نيست.

معاون سياسي امنيتي استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به اينكه 13 دانش آموز در حادثه مدرسه سفيلان فوت كرده اند ، آمار ارايه شده در برخي اخبار مبني بر وجود 18 مصدوم ديگر در اين حادثه را تكذيب كرد.