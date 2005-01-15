  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ دی ۱۳۸۳، ۱۳:۰۵

معاون سياسي امنيتي استاندار چهارمحال و بختياري :

5 دانش آموز از آتش سوزي مدرسه سفيلان جان سالم به در بردند

معاون سياسي امنيتي استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به اينكه در روز حادثه فقط دانش آموزان كلاس چهارم و پنجم در مدرسه حضور داشتند ، گفت : در كلاس چهارم و پنجم مدرسه سفيلان 19 دانش آموز تحصيل مي كردند كه از اين تعداد در زمان حادثه يك نفر غايب بود و 5 نفر نيز توانسته اند از كلاس خارج شوند.

نصرالله ترابي درباره حادثه مدرسه ابتدايي روستاي "سفيلان" از توابع بخش خان ميرزا واقع شهرستان لردگان گفت : پس از آتش گرفتن بخاري كلاس دوم و سوم اين مدرسه كه خالي از دانش آموز بوده معلم كلاس چهارم و پنجم سعي در خارج كردن بخاري از ساختمان داشته كه در راهرو با وسايل و اشياء موجود برخورد و آتش به ظرف نفت سفيد موجود سرايت مي كند.

وي با تاكيد بر اينكه از 13 دانش آموزي كه فوت شده 7 نفر دختر و 6 نفر پسر بودند ، گفت : به غير از معلم كلاس كه دچار سوختگي بالاي 80 درصد شده و هم اكنون در بيمارستان است فرد ديگري مصدوم نيست.

معاون سياسي امنيتي استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به اينكه 13 دانش آموز در حادثه مدرسه سفيلان فوت كرده اند ، آمار ارايه شده در برخي اخبار مبني بر وجود 18 مصدوم ديگر در اين حادثه را تكذيب كرد.

کد مطلب 148631

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها