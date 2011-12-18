حفاظت از اراضی ملی یک وظیفه ملی و فرابخشی است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده شامگاه شنبه در سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی شهرستان کامیاران اراضی ملی را سرمایه ای ملی عنوان کرد و اظهار داشت: باید برای حفظ این سرمایه پایدار تمام راهکارهای قانونی را به کار گرفت.

وی افزود: نباید اجازه داد برخی افراد سودجو با اهداف دستیابی به اموال و ثروت بیشتر عرصه های منابع طبیعی را تخریب و یا تصرف کنند و تمامی دستگاه های دولتی و اقشار مختلف مردم با مشارکت خود در این عرصه از اراضی ملی و منابع طبیعی به نحو مناسب نگهداری کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان عدم وجود مدیریت سیستمی، انجام ندادن صحیح مسئولیت ها، عدم شناخت روسای ادارات به وظایف قانونی خود، نبود هماهنگی بین ادارات و سازمان های مختلف دولتی جهت برخورد با متخلفان را از عوامل افزایش تصرف اراضی ملی دانست.

حسن زاده همچنین عدم وجود کارشناس حقوقی، ناکافی بودن حمایت ادرات کل از ادارات سطح شهرستان و ناکافی بودن جریمه ها را از دیگر موانع مبارزه و پیشگیری از تخریب و دست درازی افراد به اراضی ملی عنوان کرد و گفت: انتظار می رود که با مشارکت جمعی در راستای مقابله با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه این جلسه فرماندار شهرستان کامیاران نیز گزارشی از برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در این شهرستان را ارائه کرد.