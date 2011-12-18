محمد حسنی، مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری برنامه‌های بزرگداشت مفاخر ادبیات ایران از سوی بنیاد ادبیات داستانی گفت: برنامه‌ریزی ما برگزاری سالانه نشست تجلیل از مفاخر ادبی کشور است و در همین راستا همزمان با روز تربیت اسلامی در 8 اسفند، بزرگداشت استاد محمود حکیمی را با همکاری چند نهاد دیگر برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: حکیمی در این نشست به عنوان نویسنده و محققی پیگیر و صاحب دغدغه و اهل عمل و نیز اخلاق‌گرا مورد تجلیل قرار خواهد گرفت و در کنار آن مستندی از زندگی وی نیز که هم اکنون در دست ساخت است، پخش خواهد شد.

وی همچنین از تدوین جشن‌نامه حکیمی به همین مناسبت از سوی مهدی کاموس خبر داد.

مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی همچنین با اشاره به آغاز فعالیت انتشارات عصر داستان از سوی این بنیاد گفت: این انتشارت در گام نخست از فعالیت‌خود به مناسبت تجلیل از فعالیت‌های مرحوم حسین حداد اقدام به انتشار مجموعه‌ای شش جلدی از گفتگو‌ها و مقالات وی با عنوان «تجربه‌ها و توصیه‌های نویسندگان ایران و جهان» کرده است که هم اکنون در مرحله ویرایش قرار گرفته و با حضور خانواده مرحوم حداد مورد رونمایی قرار خواهد گرفت.

حسنی در بخشی دیگری از این گفتگو با اشاره به آغاز فعالیت کارگروه‌های مختلف ادبی در این بنیاد گفت: بنیاد ادبیات داستانی در مجموع 10 شورای تخصصی در حوزه کتاب ایجاد خواهد کرد که موضوعات مختلف را پیگیری می‌کنند. این شوراها به زودی عملیاتی نیز خواهند شد.

وی با اشاره به این موضوع که شورای کودک و نوجوان از میان این شوراها تاکنون سه جلسه تشکیل داده است، گفت: ایجاد «شورای ادبیات اندیشه» در مراحل نهایی آن به سر می‌برد و شوراهای ادبیات دفاع مقدس، طنز و ادبیات کهن نیز در دست ایجاد و شورای ادبیات سینمایی نیز در دست جمع‌بندی و انتخاب عضو برای ایجاد است.

مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی همچنین از برگزاری هم‌اندیشی بنیاد با اهالی ادبیات داستانی به ویژه اهالی داستان کوتاه همزمان با روز جهانی داستان کوتاه در 25 بهمن سال جاری خبر داد و گفت: این هم‌اندیشی به منظور تبادل نظر درباره مزایای عرصه ادبیات داستانی کوتاه و فعالیت در آن برگزار می‌شود.

حسنی همچنین از معرفی دبیر این همایش در هفته آینده خبر داد.