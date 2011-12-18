شرایط حضور حداکثری مردم همدان در انتخابات فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در نشست با فرمانداران استان همدان، افزود: فرمانداران باید به همه امور انتخابات اشراف داشته و همه اتفاقات مرتبط با انتخابات را رصد کنند.

وی با یادآوری ضرورت تسلط بر قانون انتخابات توسط فرمانداران، ادامه داد: فرمانداران باید در هر شهرستان تمهیدات مقدماتی انتخابات به خصوص در فراهم کردن ساز و کار انتخاباتی را مد نظر داشته باشند.

استاندار همدان با بیان اینکه فرمانداران باید در انتخابات اعضای هیئت های اجرایی انتخابات دقت و توجه کافی داشته باشند، عنوان کرد: اعضای هیئت های اجرایی باید افرادی سالم، امین، مستقل و آشنا به قانون برگزاری انتخابات باشند.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان نیز در این نشست با اعلام اینکه دستور شروع انتخابات در سوم دی ماه از سوی وزیر کشور صادر خواهد شد، گفت: فرمانداران باید به این دستور توجه داشته و بلافاصله روزشمار انتخابات را اجرایی کنند.

علی اکبر فامیل کریمی ادامه داد: در اجرای روزشمار انتخابات سرعت عمل و دقت نظر در تطبیق با قوانین انتخاباتی لازم است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همچنین با تاکید بر فراهم کردن تمام سخت افزارهای لازم برای برگزاری انتخابات به خصوص در حوزه رایانه، خواستار جدیت فرمانداران در توجه به دوره های آموزشی ویژه کاربران، بخشداران و فرمانداران شد.