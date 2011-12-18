عبدالحسین روح الامینی دبیر کل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آرایش نیروهای سیاسی در آستانه انتخابات مجلس نهم گفت: در ایام منتهی به انتخابات رقابت جدی و پرشوری بین احزاب و جریان های سیاسی شکل خواهد گرفت و هرچه به انتخابات نزدیک می شویم شیب رقابت افزایش پیدا خواهد کرد، ضمن آنکه جریان های شاخص در فضای سیاسی کشور نیز در این دوره از انتخابات فعال خواهند بود که در این راستا می توان به فعالیت اصلاح طلبان اشاره کرد.

اصلاح طلبان تمایل زیادی برای شرکت در انتخابات دارند

این فعال سیاسی با بیان اینکه اصلاح طلبان دل تنگ بازگشت به قدرت هستند و تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا به قدرت بازگردند گفت: از این رو اصلاح طلبان تمایل زیادی برای شرکت در انتخابات دارند اما به مظلوم نمایی روی آورده اند و مطالبی همچون عدم امکان برگزاری جلسات، عدم معرفی نامزد و ...را مطرح می کنند اما با وجود این حاشیه هایی که بوجود آورده اند آرام،آرام وارد فضای انتخابات می شوند.

با قحط الرجال مواجه نیستیم

دبیر کل حزب توسعه و عدالت ایران همچنین با بیان اینکه ما با قحط الرجال مواجه نیستیم، به رویکرد جریان فتنه و انحرافی در انتخابات پیش رو اشاره و تصریح کرد: با این وجود جریان انحرافی و فتنه در صدد هستند مهره های سفید خود را وارد عرصه انتخابات کنند.

اتاق شیشه ای سیاست در ایران کدر است

صاحب امتیاز روزنامه ملت ما در ادامه این گفتگو فعالیت های سیاسی را به اتاق شیشه ای تشبیه کرد و گفت: اتاق شیشه ای سیاست در ایران کدر است و باید شفاف شود تا صف بندی ها و خطوط مورد نظر بصورت واضح نشان داده شود در صورتی که الان این شفافیت دیده نمی شود.

عضو شورای مرکزی جبهه ایستادگی افزود: نخبگان،دانشگاه ها و رسانه ها می توانند در شفافیت اتاق شیشه ای ایران موثر واقع شوند.

پاسخگویی و برنامه محوری در انتخابات ضروری است

روح الامینی با بیان اینکه مسئولان اجرایی یا نمایندگان باید کارنامه روشنی را از دوران تصدی خود در قوه مجریه یا مقننه ارائه دهند گفت: در فضای انتخابات پاسخگویی نمایندگان فعلی امری لازم و ضروری است، نمی شود نماینده ای چهار سال در مجلس باشد اما در انتخابات به مردم پاسخگو نباشد براین اساس معتقدم عملکرد نمایندگان یا دولت باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا آنها با این انتقادات در قبال عملکرد های صورت گرفته پاسخگو باشند.

وی گفت: علاوه بر پاسخگویی، برنامه محوریی نیز در انتخابات لازم و ضروری است، به طوری که نامزد های فردی یا جریانی باید با ارائه برنامه در انتخابات شرکت کنند و اگر این دو رویکرد در کنار هم قرار گیرد مردم می توانند بهترین انتخاب را انجام دهند.

