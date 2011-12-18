657 نفر متقاضی مسکن مهر در شهرستان روانسر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد باباخانی گفت: 48 واحد فاز اول تعاونی مسکن مهر کارگران شهرک صنعتی روانسر در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

معاون فرماندار شهرستان روانسر تاکید کرد: واحدهای مسکن مهر این شهرستان با میانگین 79 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

باباخانی افزود: 657 نفر برای مسکن مهر در روانسر ثبت نام کرده اند و 609 واحد در حال ساخت است.

معاون فرماندار روانسر گفت: واحدهای مسکن مهر روانسر در زمینی به مساحت 23 هزار و 842 مترمربع و زیربنای 40 هزار متر مربع احداث می شوند.

باباخانی با اشاره به مسکن مهر خود مالک و انفرادی گفت: تاکنون 181 متقاضی به بانک معرفی که 130 نفر عقد قرارداد شده و 84 واحد پایانکار دریافت کرده اند.

معاون فرماندار روانسر در پایان تاکید کرد: عملیات خط انتقال شبکه های آب و فاضلاب تعاونی های 42 واحدی و 48 واحدی تکمیل شده و کار اجرای شبکه فاضلاب تعاونی های 125 واحدی، 176 واحدی و 88 واحدی این شهرستان نیز در حال اجراست.