سه خبر کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم کشتی شهرداری ملایر مقابل نفت تهران مشخص شد.

براساس این گزارش تیم کشتی شهرداری ملایر در هفته اول دور برگشت رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد جام ولایت عصر امروز میزبان تیم کشتی نفت تهران است.

امید جلالی بهار در وزن 55 کیلوگرم، هادی حاجیان در 60 کیلوگرم، مسعود کمروند در 66 کیلوگرم، امیر شریعتی در 74 کیلوگرم، جلال زمان در 84 کیلوگرم، گئورگی گوگشلیدزه در 96 کیلوگرم و محسن بشینچی در وزن 120 کیلوگرم ترکیب تیم کشتی شهرداری ملایر را تشکیل می دهند.

تیم کشتی شهرداری ملایر در پیکار مقابل تیم نفت تهران، ولادمیر خنچیگا شویلی، کشتی گیر خارجی خود در وزن 55 کیلوگرم را همراه ندارد.

هم اکنون تیم شهرداری ملایر در جدول رده بندی گروه A در جایگاه دوم قرار دارد.

دیدار تیم های کشتی شهرداری ملایر و نفت تهران امروز بعد از اذان مغرب در سالن الغدیر این شهرستان برگزار می شود.

دوچرخه سوار همدانی مدال نقره آسیا را کسب کرد

دومین روز مسابقات دوچرخه‌سواری کاپ آسیا در مالزی با کسب مدال نقره در ماده چهار کیلومتر تعقیبی تیمی برای ایران دنبال شد و دوچرخه سوار همدانی مدال نقره آسیا را کسب کرد

تیم ایران با ترکیب بهنام آرین دوچرخه سوار همدانی و حمید بیک خورمیزی، حامد جنت و علی ریاحی عنوان نایب قهرمانی ماده چهار کیلومتر تعقیبی را کسب کردند تا جمع مدال‌های ایران به عدد پنج برسد.

در این ماده رکاب زنان هنگ کنگ و مالزی به ترتیب مقام‌های اول و سوم را از آن خود کردند.

این مسابقات در مواد پیست از 25 تا 28 آذرماه در شهر کوالالامپور مالزی در حال برگزاری است.

تیم فردوسی همدان در ادامه مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان کشور در مقابل تیم صدر نشین مسابقات شکست خورد.

شکست تیم والیبال بانوان همدان در لیگ برتر

لیگ برتر والیبال بانوان کشور با شکست تیم همدان دنبال شد.

در این مسابقه که در سالن ورزشی فردوسی شهر همدان برگزار شد، تیم والیبال فردوسی همدان مقابل تیم گیتی پسند اصفهان با نتیجه سه بر صفر شکست خورد.

تیم گیتی پسند اصفهان که صدرنشینی مسابقات والیبال لیگ برتر بانوان کشور را در اختیار دارد، با این برتری 19 امتیازی شد و بالاتر از تیم گاز تهران در صدر قرار گیرد.

تیم فردوسی همدان نیز تنها با یک پیروزی، از مجموع هشت تیم حاضر در این مسابقات در رده هفتم جدول قرار دارد.