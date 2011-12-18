روند صادرات غیر نفتی استان فارس روبه افزایش است

سهراب شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رفع برخی از مشکلات صادرات کالاهای غیر نفتی استان فارس، گفت: سردخانه بزرگ فرودگاه شیراز که تا پیش از این به دلیل متناسب نبودن راه دسترسی قابل استفاده نبود، تجهیز شد.

وی ادامه داد: با راه اندازی این سردخانه از این پس در صورت مهیا نبودن شرایط ارسال کالاهای فاسد شدنی، سردخانه فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز توانایی نگهداری و جلوگیری از خراب شدن کالاها را دارد.

رئیس صندوق توسعه صادرات غیر نفتی استان فارس در ادامه با اشاره به اعلام آمادگی شرکت هواپیمایی آسمان برای ارائه خدمات هوایی در بحث صادرات بار از فارس به خارج از کشور یادآور شد: پیش نویس قرارداد همکاری شرکت هواپیمایی آسمان در بحث حمل و جابجایی کالا های صادراتی استان فارس آماده شده که در صورت همکاری صادر کنندگان وارد مرحله جدیدی از صادرات کالاهای غیر نفتی می شویم.

شرفی تصریح کرد: طبق اعلام مسئولان "آسمان" این هواپیما در حال حاضر مراحل پایانی بازسازی را سپری می کند و توانایی حمل روزانه 20 تن بار را خواهد داشت.

بازارچه تجاری در منطقه ویژه راه اندازی می شود

رئیس صندوق توسعه صادرات غیر نفتی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی بازارچه تجاری در شیراز، گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته بازارچه تجاری در منطقه ویژه اقتصادی شیراز راه اندازی خواهد شد که با این کار به راحتی می توانیم بدون مشکلات گمرکی و مباحث مربوط به تحریم، کالاهای مورد نیاز را وارد کنیم.

شرفی تاکید کرد: با راه اندازی این مجموعه کالاهای وارداتی بدون انتقال ارز به این بازارچه ها منتقل می شود و می توان با توجه به نیازها طی مدت زمان طولانی آنها را ترخیص کرد.